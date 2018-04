Günümüzde spor yapmak, sağlıklı beslenmek ve fit görünmek birçoğumuz için hayatın vazgeçilmezi. Sağlıklı yaşam akımları ise boyut değiştiriyor. Son günlerde pek çok insanı peşinden sürükleyen trendlerin ardından koşun!

Yazı: Aslıhan Sever

Özellikle son 10 yıl içinde gün geçmiyor ki; organik, doğal, spor, pilates, yoga, Karatay, protein ağırlıklı beslenme, şekersiz yaşam gibi kelimelerle karşılaşmayalım. Çünkü, ortada açık saçık bir gerçek var. Dünya kirleniyor, yaşam şartları değişiyor; hiçbir şey eskisi gibi olmadıkça yediklerimiz içtiklerimiz de aynı kalmıyor. Biz yedikçe aslında yediklerimiz de bizi içten içe yiyor... Düşene diğer tekmeyi de hareketsiz ve bol stresli yaşam vuruyor. İnsanlar bir yandan ruh sağlığını iyileştirme çabalarında; her şeyin üstesinden bu şekilde geleceğine inanıyor ama olayın bir de somut gerçekler kısmı var. Biz vücudumuza iyi davranacağız ki, o da bu yükleri kaldırabilsin. Yani her şey bir bütün! Dolayısıyla düzenli yapılan spor ve doğru şekilde beslenme, her açıdan çok önemli. Bunun farkına varan pek çok insan da, son günlerde bu konuda neler yapabileceğinin peşinde haklı olarak. Her dönemde diyet yöntemlerinde de egzersiz modellerinde de yeniliklerle karşılaşabiliyoruz. Biz de bu sıralar hangi akımlar ile sağlıklı yaşamın kapıları aralanıyor, onun peşine düştük. İşi uzmanlarından öğrendik.



ÇİĞ BESLENME





“Vücudumuza yapabileceğimiz en büyük iyilik”

Çiğ beslenme’ veya ‘canlı yaşayan gıdalarla beslenme’ olarak bilinen raw food, son birkaç yıldır gündemimizden düşmüyor. The LifeCo Wellbeing Program Direktörü Mirey Yuhay, raw beslenmenin modern yaşamın günlük temposu içerisinde çok kolay olmadığını, bu nedenle yüzde 80 çiğ, yüzde 20 pişmiş oranında bir denge sağlanabileceğini söylüyor.

Canlı beslenme şeklini nasıl uygulayabiliriz?

Canlı beslenmenin en basit açıklaması, pişmemiş besinlerle beslenmektir. Genel olarak, yediklerinizin yüzde 75’inin sebze, meyve, filiz, deniz yosunları, kavrulmamış fındık, badem gibi yağlı tohumlar; geri kalanında ise tahıllar, kuru baklagiller gibi kaliteli bitkisel proteinler öneriliyor. Bazı gıdalar dehidratörlerde 40-45 derecenin üzerine çıkmadan kurutularak pişiriliyor. Tohumların ve kuruyemişlerin yemeden önce altı ya da 12 saat suda bekletilmesi enzimlerinin canlı kalmasına sebep oluyor. Bu sistemde hangi besinin kaç kalori olduğu değil, ne kadar besin öğesi içerdiği önemli. Çünkü 45 derecenin altında ısıya maruz kalan yiyecekler yüksek besin öğesi içeriyor. Vücuda girdiğinde canlı kalan vitaminler, mineraller, antioksidan ve enzimler enerji oranımızı ve bağışıklığımızı yüksek seviyede tutuyor. Böylece raw mutfağın yaşayan gıdalarıyla ve alkali oranı yüksek şekilde beslenmek, vücudumuza yapabileceğimiz en büyük iyilik ve yardım olarak ortaya çıkıyor.

Son dönemlerde neden bu kadar tercih edilmeye başlandı?

Raw mutfağın kaynağına baktığımızda, sağlık faydaları üzerine kurulu bir içgörüden çıktığını söyleyebiliriz. Kaliforniya’dan çıkan bu akım sayesinde sağlıklı kilosuna ulaşan, direnç kazanan, daha genç görünen ve daha iyi hisseden insanlar raw mutfağı sahiplendi. Bugün dünyada birçok beslenme uzmanı ve doktor, bu sistemin kanserden korunmaya dek uzanan faydalarını savunuyor. Türkiye de bunun farkına vardı ve ilk raw food restoran Tünel’de, 2007 yılında SAF markası ile açıldı.

Neden besinleri çiğ olarak tüketmeliyiz?

Yaşayan gıdalar, canlı enzimler içerir. Canlı enzimler, vücudumuzda yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır. Enzim üretmeye ihtiyaç duymayan ve besinleri sindirmek için daha az yorulan vücudumuz ise daha fazla enerjiye sahip olur ve daha geç yaşlanır.

Raw food protein kaybına neden oluyor mu?

Raw beslenerek, sadece farklı yapı ve kalitede protein alırsınız. Üstelik bu protein türü, hayvansal protein gibi sindirim sisteminizi zorlamaz ve asidik artık bırakmaz. Raw beslenmede protein kaynakları öncelikle filizler ve yemişlerdir. Özellikle baklagiller (maş fasulyesi, mercimek, nohut) filizlendiğinde içindeki protein oranı 10 kat artar. Ayrıca badem, ceviz gibi yemişlerde de protein bulunur.

Spor yapan insanlar için raw food faydalı bir beslenme şekli mi?

Elbette; raw-vegan beslenen triatlon atletleri bulunuyor. Örneğin, Brendan Brazier, raw-vegan beslenme stilini benimsemiş bir atlet. Kendisinin felsefesine göre vücudun kazanacağı net enerji, sindirime harcanacak az enerji ve vücuda alınacak yüksek besin öğesi içeriklerine bağlı ve bu raw-vegan beslenme ile rahatlıkla karşılanır.

Yüzde yüz çiğ beslenme zararlı değil mi? Nasıl desteklenmeli?

Çiğ beslenmenin herhangi bir zararı olmamakla birlikte, çok çeşitli faydaları bulunuyor. Ancak modern yaşamın günlük temposu içerisinde bu mutfağı uygulayarak beslenmek çok kolay olmayabilir. Bu nedenle, yüzde 80 çiğ yüzde 20 pişmiş oranında bir denge sağlanabilir.

Etkilerini ne kadar sürede görebiliriz?

Herkesin çiğ beslenme şeklini en az bir hafta süre ile deneyip kendilerini nasıl hissedeceklerini gözlemlemeleri gerekiyor. İlk günlerde sindirim sisteminin bu yeniliğe alışması adına bir farklılık hissedebilirsiniz. Ancak bir haftadan sonra, vücudunuzdaki şişlik ve ödemin hemen indiğini, kilo kaybının sağlandığını, cildinizin sanki zımparalanmışçasına parladığını, enerjinizin arttığını, tuvalete çıkış düzeninizin oturduğunu, vücudunuzun sıkılaştığını, selülitlerinizin ve hatta varsa ağrılarınızın azaldığını hayretle deneyimleyeceksiniz.