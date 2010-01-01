Güzel ve sağlıklı dişlerin,
estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza da olumlu etkisi
olduğunu vurgulayan Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Selma
Kurtoğlu, “İhmal edilen küçük bir çürük; kalp-damar hastalıklarına,
romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden
olabilmektedir. Ağız ve diş sağlığının öneminin farkındalığında olan ülkelerde
diş hekimine 6 ayda bir gitme zorunluluğu varken ülkemizde böyle bir zorunluluk
olmamakla birlikte 2 yılda bir diş hekimine gidilmektedir. İleride oluşabilecek
sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli
yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak esastır“ diyor.
İşte Kurtoğlu'na göre ağız ve diş bakımında sağlıklı dişlere
sahip olmak için 10 altın kuralı;
1- Sabah ve akşam dişleri
fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargaraları ile dişlerin detaylı temizliğini yapmak.
Diş ipi çok yaygın
olmamakla beraber diş temizliğini tamamlayan işlemdir. Dişler ne kadar iyi
fırçalansa da ara yüzler ve protezlerin altı diş ipi yardımıyla temizlenir.
Yapılan istatistiklere göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş fırçalamanın
etkisi %66iken plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü %34
olmaktadır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.
2- Dengeli beslenme ağız
ve diş sağlığı açısından oldukça önemlidir.
Beslenmede ilk prensip vücut
için gerekli her türlü protein vitamin, mineral, karbonhidrat gibi tam besinlerin
dengeli bir şekilde alınmasıdır. Bu dengeyi bozacak her türlü alışkanlık genel
sağlığımızı nasıl olumsuz etkiliyor ise diş sağlığımızı da olumsuz
etkileyecektir.
3- Fındık, ceviz gibi sert
besinler dişlerle kırılmamalıdır.
4- Havuç, elma gibi lifli
ve çok sert besinleri yemek bir nevi diş fırçası görevi üstlenerek, dişleri
temizler ve güçlendirir.
5- Şeker, çikolata lokum
gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su
ile çalkalanması gerekmektedir.
6- Özellikle çocukluk
çağında dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması
çürükleri önlemektedir.
7- Şekersiz sakız çiğnemek
dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.
8- Asitli içecekler yerine
doğal meyve suları veya maden suları tercih edilmelidir.
9- Düzenli diş hekimine
giderek, belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerek çürük kontrolü
yapılmalıdır.
10- Flor uygulaması ile
dişler güçlendirilmelidir.