Et pişirmenin ve tüketmenin püf noktaları neler? Et tüketirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

“Etin Profesörü” unvanıyla tanınan Cüneyt Asan, sağlıklı beslenmek için doğru eti seçmenin çok önemli olduğunun altını çizerek; yenilen etin kaliteli, lezzetli ve sağlıklı olmasının, öncelikle temin edildiği hayvanın ırkı ve nasıl beslendiği ile doğrudan orantılı olduğunu; ek olarak hayvanın doğru beslenmesi, hijyenik ve doğru yöntemlerle kesilmesi, standartlara uygun bir dinlendirme ve pişirme sürecinden geçmesinin de şart olduğunu ifade ediyor.

İyi pişmiş bir etin sırrı etin kaliteli ve dinlenmiş olmasında saklı. Ayrıca kasaptan et alırken mutlaka yapılacak yemeğe göre et seçmek gerekiyor. Evlerinde eti yaygın olarak tüketenlere etin güvenilir ve sağlıklı olduğundan emin olmak için daima aynı kasaba, özellikle de mahalle kasabına gitmelerini öneren Asan; “Etin rengi, dokusu ve aroması ile çok kolay oynanabiliyor. İçindeki yağ dokusunun ve mermer görüntüsünün doğru oranlarda olması gerek. Gıda maddeleri en çok hile yapılan alanlardan biri. İçine bir gram et koymadan köfte, salam, sucuk yapılabiliyor. Bundan korunmanın yolu ise doğru markaları tercih etmek” diyor.