Sağlıklı gözler için öneriler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hisar Intercontinental Hospital Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rıza Kurna ile göz sağlığınızı korumak için alabileceğiniz önlemleri ve dikkat etmeniz gerekenleri konuştuk…

Bilgisayar kullanırken mola verin

Bilgisayar gözlerinize zarar vermez; ama göz yorgunluğu ve kuruluğuna neden olabilir. 20/20/20 kuralını yani 20 dakikada bir, 20 saniye süre ile 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmayı deneyin. Ayrıca monitörünüzün üst kenarı göz seviyesinde olacak şekilde yaklaşık 50-60 cm uzağınıza yerleştirin.



Güneş gözlüğü sadece bir aksesuar değil

Güneş cildiniz gibi gözlerinize de zarar verebilir. Katarakt oluşumunu hızlandıracağı gibi sarı nokta hastalığına da neden olabilir. Ayrıca alerjik şikayetlerinizin artmasını tetikleyebilir. Dışarıda olduğunuz günlerde hava bulutlu bile olsa güneş gözlüğü kullanın.



Göz sağlığınız için doğru beslenin

Turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, bezelye, yağsız kırmızı et ve tam tahıllar gibi dolaşıma yardımcı gıdalar kalp için olduğu kadar göz sağlığınız için de iyidir. Aynı zamanda havuç, balık, üzüm, soğan ve sarımsak göz sağlığınız için yardımcı besinlerdir. Sarı nokta hastalığını engellemek için ıspanak, domates ve yaban mersini gibi gıdaların yanı sıra C, E ve A vitaminleri ile Magnezyum, Selenyum, Çinko gibi mineraller içeren besinler tüketebilirsiniz.



Gözlerinizdeki problemleri göz ardı etmeyin

Gözleriniz kaşıntılı veya kırmızı ise, soğuk kompres, antihistaminik veya antialerjik göz damlaları ile yatıştırabilirsiniz. Gözünüze kum kaçmış gibi hissediyorsanız temiz su veya gözyaşı damlası ile durulayın. Gözlerinizde ağrı, şişme, ışığa duyarlılık, koyu kayan noktalar, ışık çakmaları gibi değişiklikler söz konusuysa mutlaka hekiminizle paylaşın.



Lenslerinizin temizliğini önemseyin

Lenslerinizi kullanmadan önce ellerinizi sabunla yıkayın. Göz doktorunuz tarafından onaylanmış damla ve solüsyonlar kullanın. Lenslerinizi özelliğine göre her akşam çıkarın ve kullanım özelliklerine göre her 15 gün veya ayda bir yenisi ile değiştirin. Lens temizlemede kullandığınız solüsyonları her gün yenisiyle değiştirmeyi ihmal etmeyin. Denize ya da havuza lenslerinizi çıkarmadan girmeyin. Temizlik ürünleri kullandığınızda lenslerinizi takmayın.



Genel sağlık durumunuzdan haberdar olun

Görünüşte sağlık problemleri yaşamıyor olsanız bile mutlaka sağlık kontrollerinizi yaptırın. Tansiyon, diyabet, akciğer hastalıkları, tiroid ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi birçok hastalık göz sağlığınızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Diğer tehditler multipl skleroz, anevrizma ve kanserdir. Hekiminize ailenizde görülen göz problemleri ve diğer ciddi hastalıklar konusunda bilgi verin.



İlaç etiketlerini okuyun

İlaçlar ya da ilaç kombinasyonları görüş kalitenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle ilaçları kullanırken yan etkilerine karşı dikkatli olun. Gözlerinizde kuruma veya sulanma, çift görme, ışık hassasiyeti, kabarık ya da sarkık göz kapakları ve bulanık görme gibi sorunları fark ederseniz hemen hekiminizle paylaşın.



Eskimiş makyaj malzemelerinizi atın

Bakteriler sıvı veya krem göz makyajı malzemelerinin içerisinde kolayca çoğalabilir. Gözünüzde bir enfeksiyon gelişirse hemen göz makyajınızı temizleyerek hekiminize başvurun ve bu süreçte kullandığınız makyaj malzemelerini atın. Eğer alerjik reaksiyonlara sahip olma eğiliminiz varsa, bir seferde sadece tek bir yeni ürün deneyin. Kozmetik ürünlerinizi asla paylaşmayın ve mağazalardaki örnekleri kullanmayın. Makyaj öncesi ve sonrası yüzünüzü iyice temizleyin.



Göz kontrollerinizi ihmal etmeyin

Sağlıklı bir insanın ilk göz kontrolünün 12-18 ay arasında mutlaka yapılması gerekir. Daha sonra ise en geç 2 yıllık periyotlarda göz muayenesinin tekrarlanması göz sağlığınız için önemlidir. Ailenizde diyabet, yüksek tansiyon veya göz hastalığı varsa mutlaka hekiminizle paylaşın. Ailenizde göz bozukluğu varsa, bu hastalığın genetik olarak sizde olma ihtimalini göz önünde bulundurarak kontrollerinizi daha erken sürelerde yaptırın.



Sigaradan uzak durun

Sigara içiyorsanız mutlaka bırakın. Çünkü sigara göz sağlığınız için de önemli bir tehdit unsuru. Sigara, katarakt ve göz kuruluğu riskini artırır. Ayrıca kan dolaşımını olumsuz etkilediği için retinaya zarar vererek görme kaybına neden olabilir.