Sağlıklı yaşamak için yapmanız gerekenler

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Yaş ilerledikçe sağlığımız konusundaki kaygılar artar, gençken dikkat etmediğimiz sağlık önlemlerine ve sağlıklı yaşam kurallarına daha fazla uymaya başlarız.

Sağlıklı bir hayat ve sağlıklı yaşlanmak için her yaşta yaptıklarımız, yıllar içerisinde örülen bir duvara koyulan tuğlalar gibidir. Bu duvarın temellerini 20’li yaşlardan itibaren ne kadar sağlam atarsak, ilerleyen yıllarda sağlığımız da o kadar sağlam temeller üzerine oturur. Sen Çok Yaşa diyerek bizi yıllara meydan okumaya davet eden Pfizer Türkiye’nin uzman görüşlerini baz alarak derlediği, 20’li yaşlardan 60 yaş ve üstüne kadar kadın ve erkeklere özel bazı önerileri var.



Kadınlar İçin Koruyucu Bakım Kuralları

20’li Yaşlar: Yirmili yaşlar kadınların en doğurgan yılları kabul edilir. Dolayısıyla bu yıllarda kendinize iyi bakmak önemlidir. Bu yaşlarda sigara, içki, diyet, uykusuzluk ve stres gibi yaşam tarzı faktörlerini yaşınızın genç olmasının verdiği rahatlıkla abartırsanız, ileride genel sağlığınız üzerinde etkisini görebilirsiniz.



30’lu Yaşlar: Zaman içerisinde kemiklerinizin doğal yoğunluğu azalır. Bu normaldir. Bu yıllarda egzersiz yapmaya başlarsanız, gerekli kemik yoğunluğunun oluşmasına destek olabilirsiniz. Ancak kemik oluşumu için önemli olan bu dönemi ihmal ederseniz, ileriki yaşlarda kemik kütlenizi korumak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir.



40’lı Yaşlar: Kırklı yaşlar, hayatın ileri evrelerindeki sağlık sorunlarından kaçınmak için önemli bir dönemdir. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı 40’lı yaşlarda sürdürün. Eğer bu alışkanlıkları edinmediyseniz, başlamanın tam zamanıdır!



50’li Yaşlar: 50 yaşına geldikten sonra daha fazla odaklanmanız gereken bazı sağlık konularının başında kemik sağlığı, kalp sağlığı ve önleyici taramalar gelir. Pek çok kadın ellili yaşlarının başlarında menopoza girer. Menopoza girdikten sonra osteoporoza yol açabilecek kemik kaybına yatkınlık artar. Buna ek olarak, yaşlandıkça bağışıklık sistemi de genel olarak zayıflar. Zayıflayan bağışıklıkla birlikte önerilen aşılar için doktorunuza danışın.



60 ve Üstü Yaşlar: Hareketliliğinizi korumanın en iyi yollarından biri koruyucu sağlık hizmetleridir. Sağlık kontrollerinizi ve gerek duyulan testleri düzenli olarak yaptırmak doktorunuzun tıbbi problemleri daha büyük sorunlara yol açmadan ve tedavisi güçleşmeden erkenden saptamasını sağlar.

