Sebzeleri ya da et, tavuk, balık gibi besinleri pişirirken dikkat!

Şeyda Coşkun'dan formunu korumak isteyenlen için bir öneri: "Kilo almanızın sebebi bu besinler değil, onları pişirirken eklediğiniz yağ, tuz ve kalorisi çok yüksek olan soslar olabilir. Özellikle zeytinyağlı pişirirken gereksiz yere şeker ilave etme alışkanlığı yemeğinizi birer kalori bombasına dönüştürebilir. Mümkünse şekeri evinize hiç sokmayın. Besinlerin başlı başına lezzetli olduğunu anladığınızda bir daha şeker, tuz gibi zararlı gıdaları kullanmak istemeyeceksiniz. Bu arada kızartılan ya da bol yağlı pişirilen yemeklerin yerine buharda pişirme ya da fırınlama yöntemlerini tercih edin."

