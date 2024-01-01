Şekerden uzak durmak gerçekten emek ve kararlılık isteyen bir hareket.

Şekeri bırakan bir kişi yorgunluk, baş ağrısı gibi yoksunluk belirtileriyle başa çıkmaya çalışıyor. Ancak bu bağımlılık bir kere kırıldıktan sonra ise tamamen sağlıklı bir bireye dönüşüyorsunuz. Çok daha iyi ve enerjik hissediyorsunuz. O halde şeker bağımlılığından kurtulurken izleyebileceğiniz yolları da iyi bilmelisiniz.



Yeterince yağ yediğinizden emin olun

90'lardaki yağsız rejim eğilimi hatırlıyor musunuz? Aniden yağsız kurabiye ve krakerler hayatımıza girdi ve oldukça da sağlıklı görünüyorlardı. Yağlardan sakındık çünkü yağlı yemenin bizi şişmanlattığını varsaydık. Bununla birlikte, gıda şirketleri, ürünlerindeki yağları şekerle değiştirdiler. Oysa vücudumuzun tatmin olmuş hissetmek için yağa ihtiyacı vardır. Bu yüzden şekeri bırakırken yeterince tüketmek çok önemlidir. Diyetisyenler şekeri keserken yağ alumina dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Birazcık fıstık ezmesi ve güzel bir koyu çikolata işinizi görebilir.







Tatlı sebzeler yiyin

Şekeri bıraktığınızda vücudunuzu desteklemenin bir başka yolu daha sağlıklı tatlı kaynakları aramaktır. Kaybettiğiniz şekere odaklanmak yerine, diyetinize eklemek için doğal kaynaklar arayın. Doğal olarak tatlı sebzeler ve baharatlar, daha fazla uyku, su ve düzenli yağlı yiyecekler tüketerek şeker bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Doğal tatlı sebzelerin bazı örnekleri; tatlı patates, kırmızı biber ve havuçtur.







Stresinizi yönetin

İşyerinizde stresli bir günün ardından hemen mutfağa koşup elinize gelen ilk tatlı şeyi yemeye başlarsınız. Çünkü stresli olduğumuz zaman çoğumuz şekere sarılır. Vücudunuzun bu şeker dürtüsüyle savaşmasına yardımcı olmak için, özellikle yüksek stres dönemlerinde kendinizi şekerlerle sabote etmediğinizden emin olun. Kriz anlarında bir 15-20 dakika beklediğinizde bu isteğinizin azaldığını göreceksiniz.







Kahvenizdeki şekeri kısın

Birçoğumuz fark ettiğimizden çok daha fazla şeker tüketiyoruz. En sevdiğiniz makarna sosu, salata sosu ya da kutulu krakerde ne kadar şeker var? Şeker için bir başka sinsi yer de kahvemizdir. Bu yüzden sabah kahvesinde şekeri kesmek başlamak için iyi bir yöntemdir.