Diyabet, yani şeker hastalığında beslenme düzeni oldukça önemlidir. Hastanın doğru ve yeterli beslenmesi hastalığın gidişatını ve durumunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu sebeple de bazı beslenme kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Şeker hastalarının uygulaması gereken 5 beslenme önerisi...

1. Ceviz ve zeytin tüketmeyi unutmayın!

Ceviz ve zeytinde doğal, faydalı yağlar bulunmaktadır. Cevizdeki protein, kişinin daha uzun süre tokluk hissi yaşamasına yardım eder. Ara öğünlerde bir avuç ceviz ya da bir kase yoğurt tüketmek gerekmektedir. Zeytin içerisinde yağlar ise, doku onarımı için önemlidir. Kahvaltıda 4-5 adet zeytin tüketilmelidir.

2. Süt ürünlerini ihmal etmeyin!

Süt ürünlerinin içerisinde laktoz bulunur. Laktoz, şeker ihtiyacının doğal yollarla karşılanmasını sağlar. Bu sayede de kan şekerinin yükselmesine yardım eder. Şeker hastaları süt ve süt ürünlerini sık sık tüketmelidir.

Ara öğünlerde ise bir kase yoğurda, bir çay kaşığı toz tarçın eklemek gerekmektedir. Bu sayede tokluk hissi daha uzun süre mevcut olacaktır.



3. Diyabetik un kullanın!

Diyabet hastaları için özel olarak üretilmiş diyabet un, beslenme düzeninde mutlaka yer edinmelidir. Bu sayede beyaz unun zararlarından muhafaza edilmiş olur.



4. D vitamini alın!

D vitamini, güneş ışınlarından karşılanan bir vitamindir. Her diyabet hastasının düzenli olarak D vitamini alması gerekmektedir. Bunun için güneşli havalarda yapılan 10 dakikalık yürüyüşler yeterli olacaktır.



5. Tok tutan besinler tercih edin!

Şeker hastalarının en büyük problemi, sık sık acıkmaktır. Bu sebeple de tok tutan besinler tercih edilmelidir. Örnek olarak tüketilebilecek, tok tutma özelliği olan besinler ise:

• Haşlanmış yumurta

• Fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler

• Izgara somon balığı

• Yoğurt, peynir, kefir

• Esmer bulgur

• Karabuğday

• Kinoa

• Izgara kırmızı et

• Armut



Şeker hastaları için detoks suyu tarifi:

Tarçın ve elma, diyabet hastaları için en önemli faktörlerdir. Detoks suyunu her gün içmek, hastalığın olumsuz etkilerini doğal olarak ortadan kaldıracaktır.

Malzemeler:

• 1 litre oda sıcaklığında su

• 1 adet çubuk tarçın

• 1 adet elma

Hazırlanışı:

Tarifi verilen detoks suyu, akşamdan hazırlanmalı ve sabaha kadar dinlendirilmelidir. Bu sayede elma ve tarçının faydalı özellikleri suya tamamen geçmektedir.

Suya çubuk tarçın ve elmayı koyun. Sabaha kadar bekletin. Ertesi gün ise, ara öğünlerde bu suyu için. Kilo vermeye de yardımcı olan bu tarif, tokluk hissine de destek verecektir.



Kaynak: http://www.diyetebasliyorum.com/diyabet-hastalarina-beslenme-onerileri-6566





