İşiniz gereği topluluklar karşısında konuşuyor ancak sesiniz ince olduğu için etkili olmadığını düşünüyorsanız, küçük bir ameliyatla sesinizi kalınlaştırmanız mümkün.

Son yıllarda sesinden rahatsız olduğu için ses kalınlaştırma ameliyatı geçirenlerin sayısı artıyor. Mesleğini yaparken topluluklar karşısında konuşan avukatlar, hakimler, doktorlar ve iş adamları, özellikle de erkekler ses kalınlaştırma ameliyatlarına büyük ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar birçok ses kalınlaştırma ameliyatı yapan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Yelken bu ameliyatların hem kişilerin kendilerine olan güvenini artırdığını hem de etkili ve ikna edici bir algı oluşturduğunu söylüyor ve bu ilginin nedenlerini şöyle açıklıyor;



“Burada iki durum söz konusu. Birincisi, sesin kalınlaşması bireyin kendi algısını değiştiriyor. Pek çok hasta, ses kalınlaştırma ameliyatından sonra kendine olan güvenin arttığından, hem sosyal yaşamında hem de iş yaşamında başarısının arttığından söz ediyor. İkinci durum ise kalın ve tok bir ses toplumda otorite algısıyla paralel seyrediyor. Bir doktor ya da avukat için ince cılız bir ses, temsil ettiği yönetici pozisyonuyla bağdaştırılmıyor ancak kalın, davudi bir ses ikna edici ve kitleleri peşinden sürükleyen lider çağrışımı uyandırıyor. Yıllarca ince sesinden rahatsız olmayan bir subay, binbaşı rütbesine terfi olacağı zaman bu ameliyatı olmuştu.”

Sese istenen kalınlık verilebiliyor

Yelken, “Ses kalınlaştırma ameliyatını bir müzik enstrümanının akoru gibi düşünebilirsiniz. Akor sırasında enstrümanının sesini istediğimiz kadar kalınlaştırabiliriz. Ses kalınlaştırma ameliyatı da aynı şekildedir, sese istenen kalınlık veya incelik verilebilir. Ameliyat lokal anestezi altında boyunda küçük bir kesiden yapılır ve yaklaşık 45 dakika sürer. Ameliyat sırasında hasta ile konuşularak uygun ses frekansı ayarlanır, bu uygunluk kararı hem hastanın isteğine hem de ameliyatı yapan cerrahi ekibin değerlendirmesine göre verilir.” diyor.

Herkesin sesi parmak izi gibi farklı

Ameliyat olanlar genellikle tok sese sahip ünlü oyuncuların sesi gibi bir ses istiyor, ancak tıpkı parmak izi gibi her kişinin sesi farklı ve bire bir aynı tonu tutturmak mümkün olmuyor. Burada önemli olan nokta ses tonunu kişinin fiziksel özelliklerine ve yaşına göre ayarlanması. Mesela kısa boylu çelimsiz birine çok kalın bir ses uymayabiliyor.

Sağlıklı bir ses için öneriler

- Ses sağlığı için uygun ton ve şiddette konuşmak, bol su içmek ve düzenli uyku çok önemli. Sık ve şiddetli boğaz temizleme, sık ve şiddetli öksürük ses tellerini tahriş edeceğinden bu davranışlardan kaçının.



- Ses tellerinin nemli tutulması ve tahriş edici maddelerden uzak durulması önemlidir. Günde en az iki litre kafeinsiz ve teinsiz sıvı tüketin. Kafein, tein (çay, kahve, kola), alkol, süt ürünleri hücre içindeki suyu kuruttuğundan ve balgam artışına sebep olduğundan ses tellerinde hasar oluşmasına sebep olur.

- Yüksek sesle konuşmak ses tellerini tahriş edeceğinden aşırı şiddette konuşmayın, bağırmayın, çığlık atmayın.

- Sesinizi uzağa göndermek yerine siz oraya gidin.

- Kuru, tozlu, dumanlı, klimalı ve gürültülü yerlerde konuşmayın.

- Sigara ses tellerini tahriş ettiğinden sigara içmeyin.

- Reflünüz varsa tedavi olun.