Sıcak havalar beyni tehdit ediyor!

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Yaz mevsimiyle birlikte güzel havaların tadını çıkarmak isterken, aşırı sıcak hava ve güneş ışınlarına fazla maruz kalmak birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Bunlardan en önemlisi de beyin kanaması!

Özellikle tansiyon sorunu olanların olumsuz yönde etkilendiği sıcak havalar, dikkat edilmediği takdirde beyin kanaması riskini de artırıyor. Memorial Şişli/Ataşehir Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, beyin kanaması, tedavi yöntemleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.



Yüksek tansiyon beyin kanamasını tetikleyebiliyor

Aşırı sıcaklar, yüksek tansiyonu ve fazla kilolu bireyleri daha fazla etkilemektedir. Tansiyonun ani ve denetimsiz yükselmesi, beyin kanamalarına neden olabilmektedir. Yüksek tansiyonu olup düzenli kontrollerini yaptırmayan, tansiyon düşürücü ilaçlarını almayan, beslenmesine dikkat etmeyen ve hareketsiz yaşam sürenler risk grubundadır. İleri yaş hastalığı olarak bilinmekle birlikte kanamaya neden olabilecek anevrizma ya da beyin damar yumağı olarak bilinen AVM hastalığı olan gençlerin de aşırı sıcaklarda dikkatli olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için de aşırı sıcaklar, çok kısa bir süre içinde bile ciddi risk oluşturabilmektedir.



Vücudunuzu susuz bırakmayın

İnsan beyninin yüzde 80’i sudan oluşmaktadır. Sıcak havalarda beyin kanamasına neden olan en önemli faktörler ısı dengesinin bozulması ve vücudun susuz kalmasıdır. Gerekli tedbirlerin alınması, özellikle de vücudun su dengesinin korunması hayati önem taşımaktadır. Vücudun susuz kalması sonucu kan basıncında ciddi oynamalar yaşanabilmektedir. Çay, kahve, asitli içecekler ve meyve sularının suyun yerini tutmadığı unutulmamalıdır. Gün içinde 2,5-3 litre su tüketilmesine özen gösterilmelidir.



Bu belirtilere dikkat!

Bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı, uyuşukluk, vücudun herhangi bir yerini hareket ettirememe, bilinç kaybı, uykuya eğilim ve konuşmada bozukluk beyin kanamasının en bilinen belirtileridir. Bu şikayetler ile karşılaşıldığında kişi fazla hareket ettirilmeden kısa sürede tam donanımlı bir hastanenin acil servisine ulaştırılmalıdır. Tedavi beyindeki kanamanın şiddetine göre değişmektedir. Anevrizma ya da damar yumağına bağlı beyin kanamalarında ise cerrahi yöntemler tercih edilmektedir.



Önlem almayı unutmayın

Sıcak havalarda beyin kanaması riskini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır.

• Havadaki nem oranının yüksek olduğu ve güneş ışınlarının yeryüzüne en dik ulaştığı 10.00 – 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunda sokağa çıkılmamalıdır. Bu saatlerde serin ortamlarda bulunmaya özen gösterilmelidir.

• Güneş altında uzun süre kalmamaya özen gösterilmeli, güneşe çıkılacaksa baş bölgesini koruyacak şapka ya da bandana takılmalıdır.

• Doktor kontrolünde kullanılan bir ilaç varsa ihmal etmeden kullanılmalı, özellikle tansiyon kontrol altında tutulmalıdır.

• Gün içerisinde artan su ihtiyacını gidermelidir. Aşırı sıcaklarda susamayı beklemeden su içilmelidir.

• Aç kalmamaya özen gösterilmeli ve beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Fast food tarzı gıdalar tüketilmemeli, tuz mümkün olduğunca sofradan uzak tutulmalıdır.

• Sporun sabah veya akşam serinliğinde yapılmasına özen gösterilmelidir. Vücuda aşırı yük bindirecek sporlardan uzak durulmalıdır. Vücudun alışkın olmadığı efordan kaçınılmalıdır.

• Sigara içiliyorsa bırakılmamalı, içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.

• Aşırı şiddetli baş ağrısı hissedildiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır. (DHA)

