Sigara ve alkol bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sigara ve alkol tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatan ve hastalıklara karşı savunmasız bırakan başlıca nedenlerden…

Memorial Ataşehir Hastanesi Dahiliye Bölümünden Prof. Dr. Birsel Kavaklı, sigara ve alkol tüketiminin bağışıklık sistemini zayıflatan ve hastalıklara karşı savunmasız bırakan başlıca nedenlerden olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Birsel Kavaklı, yaptığı yazılı açıklamada neredeyse tüm organlara sayısız zararı bulunan başta sigara olmak üzere bütün içki ve uyuşturucu maddelerin zamanla bağımlılığa neden olduğunu ve pek çok hastalığı beraberinde getirdiğini vurguladı.



Sigara ve alkol tüketiminin bağışıklık sistemini zayıflatan ve hastalıklara karşı savunmasız bırakan başlıca nedenlerden olduğunu kaydeden Kavaklı, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam süresi için bu zararlı ikilinin hayattan çıkarılması gerektiğini belirtti.



Sigara diyabetten kansere pek çok hastalığa yol açıyor

Kavaklı, çalışmaların, sigaraya erken yaşta başlamanın hastalıkların en önemli nedeni olduğu gösterdiğini ifade ederek, "Sigara tüketimi başta akciğer, ağız, pankreas olmak üzere birçok kanser türünün en önemli sebebidir. Sigara içmek, vücudun insülin salgılamasını yok ederek zamanla şeker hastalığına yol açabilmektedir" ifadesini kullandı.



Kadın ve erkek için en önemli risk kaynağı

Düzenli sigara içilmesinin, deri yapısını bozduğunu ve kırışıklıklara yol açtığını vurgulayan Kavaklı, şöyle devam etti:

"Sigara içen kadınlarda, beklenenden 5-10 yıl daha erken menopoz görülebilmektedir. Bu, kemiklerin erken erimesine neden olur. Yine sigara içen kadınlar içmeyenlere göre 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski taşımaktadır. Sigara aynı zamanda hem erkek hem de kadının çocuk sahibi olamama riskini 3 kat artırmaktadır.



Sigara, akciğer, meme, pankreas ve kolon kanseri riskini artırmaktadır. Alkol tüketimi de karaciğer hücrelerinde yağlanmaya, siroz hastalığına sebep olabilmektedir. Dışarıdan gelecek zararlı maddeleri zararsız hale getirmeye uğraşan karaciğer, alkolü zararsız hale getirmek için fazla çalışır ve zamanla yorularak görevini yerine getiremez duruma gelebilir."



Kalp sağlığının iki düşmanı alkol ve sigara

Kavaklı, sigaranın, kan basıncında artışa, solunum yetersizliklerine, kanda pıhtılaşma eğilimine, iyi kolesterol seviyesinin düşmesine, damar sertliğine yol açarak kalp sağlığını tehlikeye soktuğunu dile getirdi.

Alkolün de kalp sağlığının düşmanlarından olduğuna işaret eden Kavaklı, şunları kaydetti: "Alkol tüketimi kalp ve cilt damarlarını genişletir, kalbin çalışma hızını artmasına, kan dolaşım düzenini bozmaya, damarların sertleşmesine, tansiyonun artmasına sebep olabilmektedir. Alkolün fazla tüketimi ile zihni bulandırarak sağlıklı düşünememeye

sebep olmaktadır. Alkol sinir hücrelerine de etki eder. Sinir hücreleri, alkole karşı hassastır ve zamanla zedelenerek el titremeleri, tikler, felçler oluşabilir. Aşırı tüketim fiziksel sağlığın bozulmasını da beraberinde getirir. Böbrek iltihaplarına, bağırsak ishallerine, mide hastalıklarından olan gastrit ve ülsere sebep olabilmektedir."



Kavaklı, sigara ve alkolün, fiziksel sağlığın yanında ruhsal sağlığı da olumsuz yönde etkilediğini ve zamanla maddi kayıplara da yol açtığını anlatarak, sigara ve alkolü bırakmak için hiçbir yaşın geç olmadığına dikkati çekti.

(AA)