Sigaranın ağızda çürük oluşumu, dişeti hastalıkları, dişlerde sararmaya neden olması dışında, akciğer, yemek borusu ve ağız kanseri riskini arttırdığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, konuya ilgili bilgi verdi.

İşte sigaranın ağız sağlığına olumsuz etkileri...



1- KÖTÜ KOKU

Sigara, içeriğindeki birçok zehirli madde nedeniyle, ağızdaki tükürük bezlerini çalışmasını olumsuz etkileyerek ağız kuruluğuna, kötü kokuya ve ağız üzerinde bakterilerin daha rahat tutunmasına neden oluyor. Ayrıca bu kişilerdeki halitozis (kötü ağız kokusu) dişler fırçalansa da çoğu zaman hissediliyor.



2. TAT ALMA DUYUSUNDA AZALMA

Sigara içenlerde tat alma duyusunda azalma ve bağışıklığın azalmasına bağlı olarak ağızda iltihabi oluşumlar gözleniyor. Sigara vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecini de geciktiriyor.



3. LEKELİ DİŞLER

Sigaranın alışkanlığa dönüşmesindeki en büyük neden, içinde bulunan nikotin maddesi. Nikotin, merkezi sinir sistemini etkileyerek, beyindeki haz yollarını etkileyen ‘’dopamin’’ hormonunu salgılatıyor. Bir süre sonra bu alışkanlık tiryakiliğe neden oluyor. Dişlerin ön ve arka yüzeylerinde oluşan nikotin lekeleri, ilerleyen dönemlerde dişler fırçalansa da beyazlamaz.



4. ÇÜRÜKLERDE ARTIŞ

Tütün içinde bulunan katran, diş taşında kahverengi bir görünüm oluşturuyor. Diş çürüğü olan birisi aynı zamanda sigara da içiyorsa çürüğün yayılışı hızlanır.



5. DİŞ KAYIPLARI VE KANSER RİSKİ

Sigara damakta kırmızı renkli iltihaplar oluştururken, dişleri çevreleyen kemiklerde erimeye neden olur. Kemik erimesi de diş etlerinin çekilmesine ve zamanla diş kaybına sebep olur Yapılan araştırmalar sonucunda sigara, akciğer kanseri ve kalp hastalığı arasındaki ilişki, kanıtlanmıştır. Sigara; içerisinde bulunan kimyasal maddelerle dişlerimizi etkilerken, ilişkili olarak vücut bütünlüğümüzü de tehdit etmektedir. Bağışıklığı düşen vücutta bakterilerin tutunması kolaylaşır, enfeksiyonlarla mücadeleyi, yaraların veya ameliyatların iyileşmesini de güçleştirir.

