Mutluluk hormonlarınız sigaranın kontrolünde olmasın!

Endorfin ve serotonin salınımının kontrolü, sigara içenlerde nikotinin eline geçiyor. Vücudun nikotinden kurtulması ise 48 ile 72 saat içinde oluyor.



İşte sigara içmeyi bıraktıktan sonra vücudumuzda olanlar:

- İlk 20 dk kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.

- İlk 8 saat kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

-İlk 24 saat vücut karbonmonksitten arınır, oksijen seviyesi artar ve uyku saatleri düzene girer. Sabahları daha dinç uyanılır.

- İlk 48 saat kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artar.

- İlk 72 saat hava yollarının gevşer; nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları düzelir, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır.

- 3-4 gün sonra sabah uyanınca ağızda hissedilen pas tadı ve kokusu geçmeye başlar.

- 2-12 hafta sonra tüm vücuttaki dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır, yorulma ve tıkanma daha az görülür.

- Ciltte ilk aşamada kısa süreli; sivilceler çıkmaya başlayabilir, kuruluk görülebilir. Uzun sürede ise; ciltteki parlaklık göze çarpar.

- 3-9 ay sonra öksürük, kısa aralıklarla nefes alıp verme, hırıltılı ya da ıslık sesli soluk alıp verme gibi solunum yolu problemleri düzelir, akciğer fonksiyonları düzelir.

- 12 ay sonra koroner kalp hastalığı riski azalır.

- 12-36 ay sonra mesane kanseri riski %50 azalır.

- 5 yıl sonra kalp krizi geçirme riski, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri riski %50 azalır.

- 10-15 yıl sonra kalp krizi geçirme riski hiç içmeyenlerle aynı seviyeye, akciğer kanseri riski sigara içenlere göre %50 azalır.

Tek seansta sigarayı bırakın!

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