Kış hastalıkları önce vücut direnci zayıf olanları vuruyor...

Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Apuhan, kış mevsiminde enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. İşte kış hastalıklarıyla ilgili bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekenler…



Kendinizi koruyun

Kışın genel olarak kanda D vitamini seviyeleri daha düşük bulunur. Güneş ışınlarının bu mevsimde daha az olması da bir etken olabilir. Güneş ışığı insanlar için en büyük D vitaminlerinden biridir. Enfeksiyonlara karşı korunmada da rolü büyüktür. Özellikle D vitamininin eksikliği grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, bazen de zatürree gibi akciğer enfeksiyonları artırabilir.



Kış aylarında hastalıkların çoğu solunum yoluyla alınıyor

Solunum yolu; burun, sinüsler ve gırtlak üst solunum yolları olarak bilinir. Bu yüzden, üst solunum yolu enfeksiyonları denilince, bu bölgeyi tutan iltihabi hastalıklar akla gelir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, kış aylarında nezle, grip, bademcik iltihabı, farenjit, larenjit, sinüzit ve orta kulak iltihabı en sık görülen üst solunum yolu hastalıklarındandır.



Belirtileri önemseyin

Genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri; burun akıntısı, burun ve başta dolgunluk hissi, ateş, baş ağrısı, geniz akıntısı, öksürük, hapşırma, boğazda yanma-ağrı, bazen gözlerde sulanma, çapaklanma, adele ağrıları, halsizlik ve iştahsızlıktır.



Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durun

Soğuk havalar, kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artması, hasta kişilerle temas, vücut direncinin azaldığı ve mikropların daha da aktif hale geldiği kış aylarında, her yaşta insanın daha çok hastalıklarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.



Bitki çayları şifa olabilir

Kış ayı, üst solunum yolu hastalıklarının en çok görüldüğü ve bağışıklık sisteminin düştüğü bir mevsimdir. Vücudumuzu tehdit eden ve hastalıklara sebep olan bakteri ve virüslere karşı dayanıklılığı arttırmak gerekir. Kışla birlikte artan ve üst solunum yollarını etkileyen hastalıkların öksürük, balgam gibi belirtilerini hafifletmek için bazı bitki çaylarından yardım alınabilir. Sıcak bitki çayları hem boğazı yumuşatarak ciğerleri ve mide kaslarını zorlayan öksürüğü hafifletir, hem de balgam ile birlikte enfeksiyonun vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar.



Bunları da deneyin!

-Bulunduğunuz ortamda olabildiğince doğal havalandırma yapılmalı.

-Hastalığın bulaşmaması için öncelikli olarak hijyen kurallarına uyulması şart.

- Hasta olan kişilerden olabildiğince uzak durun.

- Ellerinizi sık sık yıkamayın.

- Sıvı tüketimini ihmal etmeyin

- Her yıl düzenli olarak grip aşınızı olun.

- Spor yapın.



