Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yıllardır yaygın şekilde kullanılan antibiyotikler, son zamanlarda hem tıp dünyasında hem de toplumda yaşanan tartışmalara da konu oluyor. Yalnızca gerekli durumlarda ve çok dikkatli kullanılan antibiyotik, hayat kurtarıcı etkilere sahip.

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yıllardır yaygın şekilde kullanılan antibiyotikler, son zamanlarda hem tıp dünyasında hem de toplumda yaşanan tartışmalara konu oluyor. Yalnızca gerekli durumlarda ve çok dikkatli kullanılan antibiyotik, hayat kurtarıcı etkilere sahip. Peki antibiyotiğin yararları ve yan etkileri nedir, gereksiz kullanılması ne gibi problemler yaratabilir, kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?



Antibiyotikler Önemli Etkilere Sahip

Enfeksiyonları durduran ya da çoğalmalarını önleyen antibiyotikler, idrar yolu, solunum ve yumurtalık enfeksiyonlarının yanı sıra tifo ve difteri gibi tehlikeli hastalıkların da tedavisinde başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Ayrıca menenjit, kemik ve iskelet sistemi enfeksiyonları, diş eti enfeksiyonları gibi durumlarda da kullanılması doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Antibiyotikler, önemli etkileriyle onlarca yıldır insanların hayatını kurtarıyor.





Yan Etkileri Konusunda Dikkatli Olmalısınız

Antibiyotikler, her ilaç gibi birçok yan etkiyi de beraberinde getiriyor. Bu nedenle tamamen doktor kontrolünde, yalnızca gerekli durumlarda kullanılması gerekiyor. İshal, bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı ve iştah kaybı gibi sindirim sistemiyle ilgili problemler antibiyotiklerin en çok gözlemlenen yan etkileri arasında. Çünkü antibiyotikler, sindirim sistemi ve bağırsak sağlığı için çok büyük öneme sahip olan probiyotik bakterileri de yok ediyor. Bağırsak dengesinin bozulması beraberinde ciddi sorunları da getirebilir. Bu nedenle antibiyotik kullanırken ve sonrasında probiyotik takviyesi almalı, kaybettiğiniz yararlı bakterileri vücudunuza geri kazandırmalısınız.





Antibiyotik Kullanırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Türkiye, yüzde 40 reçete oranıyla antibiyotik kullanımında tüm dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Bu nedenle, gereksiz kullanımının önlenmesiyle ilgili çalışmalar günbegün hız kazanıyor. Siz de kararı doktora bırakmalı, reçete edilen şekilde ve dozda kullanmalısınız. Unutmayın ki antibiyotikler, hastalık belirtileri ilk günlerde ortadan kalkmaya başlasa bile kutudaki ilaçlar tamamen bitene kadar düzenli kullanılmalı. Başkaları için reçete edilen antibiyotikler hiçbir koşulda alınmamalı, yalnızca doktorunuzun hastalığınız için verdiği antibiyotiği bol miktarda su ile kullanmalısınız. Grip ve nezle gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisinden uzak durmalısınız. Ayrıca tedavi süresince kişisel hijyeninize önem vermeli, evinizi sürekli dezenfekte etmelisiniz.





Gereksiz yere antibiyotik kullanmamalısınız.





Antibiyotik Direnci Nedir?

Antibiyotikler gereksiz ve kontrolsüz şekilde uzun süre kullanıldığı zaman geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabiliyor. Birkaç yıldır gündemdeki yerini koruyan ve farkındalık kampanyalarına konu olan antibiyotik direnci de bunlardan biri... Bir bakterinin aynı antibiyotiğe defalarca maruz bırakılması sonucu gelişen antibiyotik direnci, antibiyotiğin tedavi boyunca dirençli bakterileri öldüremeyip çoğalmalarını önleyememesi anlamına geliyor. Sonucunda ise antibiyotikler kullanılmasına rağmen hastalık geçmeyebiliyor. Küresel çapta önemli bir sağlık sorunu olarak görülen antibiyotik direncinin, tedavi edilemeyen enfeksiyonlar sebebiyle şiddetli hastalıkları ortaya çıkarma ihtimali var.



Toplum sağlığını tehdit eden durumların önüne geçmek için antibiyotikleri tavsiye edildiği şekilde kullanmalısınız. Aksi halde yakın gelecekte antibiyotik direnci kaynaklı hastalıklarla herkes yüzleşebilir...

