Besinler strese yol açar mı? Dilara Koçak , sorunun yanıtını Dilara Koçak ile İyi Yaşam kitabında veriyor.

İlk çağlarda, stres ile vücutta salgılanan hormonlar, kişinin vahşi bir hayvanla karşılaştığında “savaş” ya da “kaç” tepkisi vermesini sağlıyordu. Oysa artık günümüzde stres yaratan birçok durumda, her iki tepkiyi de vermek mümkün değil. Örneğin, önemli bir iş toplantısı söz konusu olduğunda patronla veya müşteriyle toplantıya katılmamak için kavga etmek (savaş) ya da toplantıdan koşarak çıkmak (kaç) gibi tepkiler verme şansınız yok. Dolayısıyla stres nedeniyle salgılanan hormonlar fonksiyonlarını yitirdiği için vücutta istenmeyen bir birikime sebep olup, yarardan çok zarar getiriyorlar.



Stres kaynaklı neler yaşıyoruz?

Özellikle iş hayatında profesyonel yöneticilerin en sık karşılaştıkları sorun, aşırı ve sürekli strese bağlı olarak görülen anksiyete (kaygı) bozuklukları, depresyon ve “tükenme”dir.

Anksiyete: Anksiyete genellikle stresli durumlarda hissedilen bir duygudur. Az miktarlarda olduğu zaman yararlı bile sayılabilir; harekete geçirici etkisi vardır. Ancak, çok uzun süreli veya aşırı miktarda hissedildiğinde, stresli bir durum harici hissedildiğinde veya çalışma, sosyal ortam gibi günlük hayatı engellediğinde, dozu normal sınırların üstüne çıkmış demektir.

Anksiyetenin belirtileri;

• karın bölgesinde rahatsızlık hissi,

• ishal,

• ağız kuruluğu,

• kalp çarpıntısı,

• göğüste ağrı veya sıkışma,

• nefes almada güçlük,

• baş dönmesi, sıklıkla çiş yapma ihtiyacı hissedilmesi

• yutkunmada güçlük çekmedir.

Bu fiziksel belirtiler haricinde;

• uykusuzluk,

• gerginlik/sinirlilik,

• konsantre olma güçlüğü,

• çıldırma korkusu,

• yabancılaşma/olayları başkası yönetiyormuş gibi hissetme de görülebilir.

Depresyon: Depresyonun anksiyeteyle bir arada görüldüğü olsa da, tek başına depresyona sıklıkla rastlanır. Depresyonun belirtileri;

• uzun süreli hissedilen üzüntü veya sebepsiz ağlama nöbetleri,

• iştah ve uyku düzeninde ciddi değişiklikler (azalma veya artma şeklinde),

• asabiyet, kızgınlık, endişe, kaygı, telaş, kötümserlik, umursamazlık,

• enerji kaybı,

• suçluluk hissi, kendini değersiz hissetmek,

• konsantre olma güçlüğü çekmek, kararsızlık,

• önceden zevk alınan aktivitelerden zevk alamamak,

• fiziksel kökeni olmayan ağrılar (sırt ağrıları gibi),

• sık sık ölüm veya intihar hakkında düşünmektir.

Tükenme: Uzun süren yoğun çalışmadan sonraki psikolojik çöküntü, yani “tükenme” de sık karşılaşılan bir durumdur.

• Sürekli yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik hissetmek,

• talepte bulunanlara kızmak,

• isteklere boyun eğdiği için kendini eleştirmek,

• asabiyet, şüphecilik, kötümserlik,

• her yönden kuşatılmış gibi hissetmek,

• önemsiz gözüken şeylere gereksiz yere patlamak,

• sık sık hissedilen baş ağrıları ve bağırsak problemleri,

• fark edilir miktarda kilo kaybı veya alımı,

• uykusuzluk ve depresyon,

• nefes darlığı,

• çaresiz hissetmek,

• eskisine göre daha fazla risk almak gibi durumlar “tükenme”nin belirtileridir.

Stresle başa çıkmayı öğrenme

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, bahsedilen her üç durumda da birçok ortak his ve durum vardır. Bunları tam olarak birbirinden ayırt etmek güçtür. Ancak hepsi için geçerli olan tek bir şey vardır ki, kendinizde veya bir yakınınızda bu belirtilerin bir kısmının oluşmaya başladığını fark ederseniz, bir uzman psikoloğa gitmek veya gitmeye ikna etmek gerektiğidir. Kendinizi bütün bunlar oluşmadan korumanın yolu, işteki stresle başa çıkmayı öğrenmekten geçer. Hatırlanması gereken ilk nokta, stresin daha çok iş yapmanıza yardımcı olmadığı, hatta tam tersi fazla stresin sizi verimli olmaktan alıkoyduğudur. Çünkü her ne kadar stres nedeniyle salgılanan hormonlar başta konsantrasyonunuzu artırsa da, kısa süre içinde de oldukça azaltır. Stresle başa çıkmanın en iyi yolu, sık sık ara vermektir. Tabii ki bu aralar, erteleme güdünüzü besleyip, sonuçta zaman problemi yaşayarak daha çok strese girmenize sebep vermeyecek bir sıklıkta olmalıdır. Eğer odaklanma güçlüğü çekerseniz, 15 dakikada bir gözlerinizi uğraştığınız işten (dosya veya bilgisayar ekranı) uzaklaştırıp, sandalyenizde gerinmeyi deneyebilirsiniz. Her saat başında ise masanızdan kalkarak, bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşın. Bu sırada işle ilgili herhangi bir şeyle ilgilenmeyin. Bu arayı bir içecek almak, lavaboya gitmek veya sadece koridorda birkaç dakika yürümek için kullanabilirsiniz. Bu araları vermediğiniz zaman, zihniniz kendi kendine ara verir ve “dalmaya” başlarsınız. Bu da stres yaratan bir durumdur. Masanızdan kalkmadan rahatlamanın en iyi yoluysa, gözlerinizi kapatarak derin nefes almaktır. Önemli nokta, bu sırada iş düşünmemektir. Eğer nefes alıp verişinize odaklanırsanız, zihninizi boşaltmanızın çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. İş stresiyle ilgili hatırlamanız gereken en önemli nokta, bununla ilgili endişelenip kendinize daha çok stres yaratmamaktır. Göreceksiniz ki, vücudunuzu dinleyip, molaya ihtiyacı olduğunda dinlendiğiniz zaman, endişelenecek bir durum da kalmayacak.