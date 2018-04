Yağ, protein ve vitamin yönünden zengin olan ceviz, stresi azaltıyor.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, cevizin asırlar önce krallara ikram edilen çok kıymetli ürünlerin başında geldiğini söyledi. Cevizin çok faydalı bir yemiş olduğunu anlatan Karadeniz, cevizin çerezlik dışında günlük de tüketilmesini önerdi.Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de oldukça faydalı cevizin taze tüketilmesini söyleyen Karadeniz, şöyle konuştu:"Ceviz, içerdiği yağ oranı, vitamin ve proteiniyle özel bir meyvedir. Cevizin kabuğu kırıldığında içinin beyne benzediği görülür. Dolayısıyla yapılan klinik araştırmalarda cevizin insan beyninde çok önemli bir eksikliği giderdiği tespit edilmiştir. Omega 3 bakımından özellikle beyne ve kalp damar hastalıklarına çok iyi geldiği bilinmektedir. Ceviz aynı zamanda bir diyet meyvesidir."Cevizin hem yumuşaklığı hem de özel aromasıyla tatlı ve baklavalarda tercih edilen bir meyve olduğuna değinen Karadeniz, "Çerezlik olarak da ifade edilmektedir ancak biz artık cevizin temel gıda maddesi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda endüstriyel bir ürün. O nedenle ceviz her an, her gün tüketilmesi gereken bir meyve olarak tanımlanmaktadır" ifadelerini kullandı.Cevizin yaşlıların tüketmeleri durumunda unutkanlığı azalttığını, çocuklarda ise beyin gelişimine katkı sağladığını belirten Karadeniz, "Cevizin taze olarak tüketilmesini öneriyoruz, kabuğunun kırılmasından sonra uzun süre raflarda bekletilmemesi gerekir. Kabuklu olarak saklanıp günlük taze tüketilmeli" dedi.Prof. Dr. Karadeniz, cevizin içeriğinin zengin olması nedeniyle tüketenlerin stresini azalttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Cevizin içerdiği bileşenler sayesinde insanları stresten uzaklaştırdığı, ailede huzuru getirdiği ve kavgaları azalttığını bilmekteyiz. Bu, Amerikan bilim adamları tarafından da tespit edilmiştir. Bunların yanında cevizin suyunun içilmesi durumda ise kolesterolü düşürdüğü ve şekeri dengelediği bilinmekte. O nedenle ceviz günlük mutlaka tüketilmesi gereken faydalı meyve türlerinin başında gelmektedir. Yaşlı, genç ve çocuk demeden herkese ceviz tüketmelerini öneriyoruz."(AA)