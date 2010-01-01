Stresin 10 zararı

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Stresin sadece bir miktar gerginlik yarattığını ve güzel bir masajın her şeyi halledeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Çocuk sahibi olamamaktan nefes darlığına kadar birçok sıkıntınızın kaynağı yoğun stres olabilir!

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Formsante



1. MİGREN

Stres tek başına migrenin bir nedeni olmasa da, migrene sebep olan diğer faktörlerin etkisini artırıyor. Öte yandan stresli dönemlerde yaşam tarzının değişmesi, daha yağlı ve şekerli beslenilmesi ile uyku düzeninin bozulması migrene sebep olabiliyor.



2. ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Ani bir olaydansa daha uzun süreli olaylar nedeniyle ortaya çıkan kronik stres üst solunum yolu hastalıklarına karşı hassasiyeti artırıyor.



3. KALP HASTALIKLARI

Stresin kalp hastalıklarına etkisi konusunda henüz fikir birliğine varılmış değil; tek başına kalp hastalıklarına neden oluyor mu, yoksa diğer risk faktörlerinin etkisini mi artırıyor sorularına halen yanıt aranıyor. Ancak yine de hayatınızdaki stres faktörlerini azaltmanın kalp hastalıkları riskini de azalttığını inkar etmek imkansız. Çünkü kronik stresin etkisi altındayken kalp atışlarınız hızlanıyor, tansiyonunuz yükseliyor, yağ asitleri kanınıza karışıyor ve karın bölgesinde yağlanma başlayabiliyor. Tüm bu faktörlerin varlığı ise kalp hastalıkları ile sonuçlanıyor.



4. SOĞUK ALGINLIĞI

Sık sık hastalanmanızın sebebi strese bağlı bağışıklık sistemi zayıflığı olabilir. Araştırmalar işsizlik, ailevi problemler gibi nedenlerle ortaya çıkan ve bir aydan fazla süren kronik stresin soğuk algınlığına yakalanmayı kolaylaştırdığını gösteriyor.



5. ASTIM

Ruhsal sıkıntıların, çaresizlik ve endişe gibi duyguların astımı tetiklediği biliniyor. Stresli dönemlerde astım atağı geçirme riski artıyor.

