‘Aç karnına limonlu su içmek zayıflatır’, ‘çok su içmek faydalıdır’, ‘terlemiyorsak su içmeye gerek yok’, gibi suya dair doğru olduğunu sandığımız birçok yanlış var.

Uzmanlar ‘aç karnına limonlu su içmek zayıflatır’, ‘çok fazla su içmek faydalıdır’, ‘terlemiyorsak su içmeye gerek yok’, gibi suya dair doğru olduğunu sandığımız birçok yanlış olduğunu belirtiyor ve sağlık açısından günde en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yaşamın kaynağı su ile ilgili hemen hemen her gün "günde en az 2 litre içilmesi" ne dair bir haber okuyor ve duyuyoruz. Hücre içinde gerçekleşen bütün hayati metabolik olaylar ancak hücre içindeki su yeterli ise gerçekleşebiliyor. Hayatımız için bu denli önemli olan su ile ilgili doğru bilinen yanlışları Uzman Diyetisyen Olcay Barış anlattı.

Su şişkinlik yapıyor!

Bir anda çok miktarda su içildiğinde geçici bir şişkinlik sorunu yaşanabildiğini belirten Barış; su içiminizi aralıklı ve güne yaydığınız sürece şişkinlik sorunu yaşamayacağınızı söylüyor. Ayrıca soğuk olan içeceklerin genelde gaz yapıcı özelliği olduğu için suyu oda sıcaklığında tüketerek bu ihtimali de ortadan kaldırmış oluyorsunuz.



Kahve, çay, meşrubatlar iyi birer sıvı kaynağıdır!

Hiçbir içecek suyun yerini tutmuyor. Gün içerisinde çay, kahve, soda, ayran gibi içeceklere de yönelebiliriz fakat suyu‚ ‘su‘ formunda ve daha fazla içmeye özen göstermeliyiz. İnsan vücudundaki toplam sıvının yaklaşık %80'i sudan, geriye kalan yüzde 20'si de kafeinli içecekler dahil olmak üzere içecek alımından ve gıdalardan elde edilmektedir.

Terlemiyorsak su içmeye gerek yok!

Terlediğimiz zaman ter ile vücuttan atılan suyu yerine geri koymak için su ihtiyacımızın arttığı kesin fakat bu durum terlemeyince su içmeyelim anlamına gelmiyor. Vücut sürekli olarak kendi ısısını korumaya çalışır bunu yaparken de su kaybeder, dolayısıyla kaybettiğimiz suyun mutlaka yerine geri konması gereklidir.

Sabah aç karnına limonlu veya sirkeli su içmek zayıflatır!

Barış, hiçbir besinin yağ yakıcı özelliği olmadığını ancak içeriğindeki maddelerle metabolizmayı hızlandırabileceklerini vurguluyor. Bir süre sonra mide asidini arttıran limonlu veya sirkeli su mide hassasiyetine yol açacağı gibi fazla tüketildiğinde midede ülser, gastrit gibi hastalıkların oluşmasına sebep olabiliyor.

Yalnızca susayınca su için!

Su haricinde tüketilen içecekler fark etmeden su ihtiyacımızı ertelemeye neden oluyor. Bu durumda az su içildiğinde ileriye dönük böbrek sorunları karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden sadece susayınca değil tüm gün boyunca sağlık açısından günde en az 2-2,5 litre su içilmesi gerekiyor.

Çok fazla su içmek faydalıdır!

Her şeyin fazlasının zarar. Günde 4-4.5 litreden fazla su içimi olduğunda vücut elektrolit dengesini ayarlayamıyor, baş dönmesi ve denge kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle günde ortalama 10-12 bardak (2-2,5 litre) su içilmesi gerekiyor.





