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Süper besin: Brokoli

İçinde A, C ve E vitaminlerini bol miktarda bulunduran brokoli ayrıca demir, bakır ve kalsiyum mineralleri açısından da zengin bir besin. İşte brokolinin bilinmeyen faydaları:

•    Yapısının lifli olması nedeniyle sindirimi kolaylaştırır.
•    Mikropları öldürür.
•    Meme, akciğer ve bağırsak kanserleri olmak üzere kansere karşı koruyucu özelliği vardır.
•    İdrar sökücü özelliği ile idrar yolu hastalıklarına ve prostata karşı korur.
•    Cinsel gücü artırır.
•    İktidarsızlık ve kısırlık sorunlarında etkilidir.
•    Kemik erimesi ve kansızlığa iyi gelir.
•    Antioksidan etkiye sahiptir.
•    Vücudun hormon dengesini ayarlamaya yardımcı olur.
•    Kalp hastalıkları ve kalp krizine yakalanma riskini azaltır.

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