• Yapısının lifli olması nedeniyle sindirimi kolaylaştırır.
• Mikropları öldürür.
• Meme, akciğer ve bağırsak kanserleri olmak üzere kansere karşı koruyucu özelliği vardır.
• İdrar sökücü özelliği ile idrar yolu hastalıklarına ve prostata karşı korur.
• Cinsel gücü artırır.
• İktidarsızlık ve kısırlık sorunlarında etkilidir.
• Kemik erimesi ve kansızlığa iyi gelir.
• Antioksidan etkiye sahiptir.
• Vücudun hormon dengesini ayarlamaya yardımcı olur.
• Kalp hastalıkları ve kalp krizine yakalanma riskini azaltır.