Yüksek tansiyon birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Peki pek çok kişinin hayatını büyük oranda etkileyen yüksek tansiyon problemi nasıl çözülür? Çıkan tansiyonu ne düşürür? İşte öneriler…

Kanın normal seviyenin üzerinde bir basınçla damarlara kalp tarafından pompalanması yüksek tansiyonu meydana getiriyor. Gün içerisinde yapılan ölçümlerde ise farklı sebepler nedeniyle değerlerde değişim görülüyor. Özellikle vücudu yoran aktiviteler ya da spor sonrası tansiyon yüksek çıkıyor. Bunun yanı sıra sabahları ve stres halindeyken de değerlerin yüksek çıkması doğal görülüyor. Bu nedenle sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için ölçüm öncesinde bir süre dinlenmekte yarar bulunuyor.



Çıkan tansiyonu ne düşürür evde çözüm yolları

Ense köküne soğuk uygulama tansiyonun düşmesine yardımcı oluyor. Bu yöntem evde kolaylıkla uygulanabilir. Fakat suyun aşısı soğuk olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Ayakta durabilecek kadar kendini iyi hisseden kişilerin ise ılık su ile duş alması tavsiye ediliyor. Yüksek tansiyon, felç gibi ciddi sorunlara davetiye çıkarabiliyor. Bu neden ile anında müdahale edilerek değerlerin normal seviyeye getirilmesi gerekiyor. Kronik yüksek tansiyon hastalarının ise aşırı tuzlu gıdalardan uzak durması gerekiyor. Uzun yıllardır her derde deva niteliğinde olan limon ve sarımsak da bu rahatsızlığın ortadan kaldırılmasında büyük role sahip.



Tansiyonu düşürecek bitkisel öneriler...

Bitki çaylarının tansiyon üzerindeki etkisi günümüzde artık daha fazla kişi tarafından biliniyor. Kuşburnu çayı ve vişne yaprağı çayı da tansiyonun düşmesine yardımcı oluyor. Bir avuç kurutulmuş nane ile hazırlanan çay da her gün düzenli olarak tüketildiğinde tansiyonu dengede tutmaya yardımcı oluyor.



Tansiyonu ne düşürür? Canan Karatay önerileri...

Damarların genişlemesi ile tansiyonun düşürülmesi hiç de zor değil. Bu aşamada Canan Karatay'ın tavsiyesi olan limon ve sarımsak kürü uygulanabilir. İki litre limon suyu ve 45 diş sarımsak ile yapılan bu kür koyu renkli bir cam kavanozda yapılmalı.



Tansiyonu düşüren besinler neler?

Gün içerisinde tüketilen besinler tansiyonu düşüren özelliklere sahip. Bunlardan en çok bilineni limon olsa da çilek ve alıç gibi meyvelerde asabiliği alarak değerlerin normalleşmesini sağlıyor. Ispanak ise damar sertliğine karşı iyi bir besin olmakla birlikte yüksek tansiyona bağlı felç riskini de azaltıyor. Kerevizin kendisi olmasa da sapı yüzyıllardan bu yana tansiyon yükselmesinde normalleştirici özelliği nedeni ile tercih ediliyor.



Tansiyonu düşüren diyetler var ama dikkat!

Tansiyonu düşüren diyetler uygulanırken özellikle tuz tüketiminin sıfıra kadar düşürülmesine özel önem vermek gerekiyor. Yapılan bu diyetlerin potasyum ve lif bakımından zengin olması gerekiyor. Protein ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenmeye ağırlık vermek gerekiyor. Tahıllı gıdalar tüketilirken tek tip bir diyet programından da uzak durmak tansiyonu dengede tutuyor.



Tansiyonu düşüren baharatlar nelerdir?

Yaş ile de orantılı olan yüksek tansiyon doğru beslenme ve yemeklerde kullanılan baharatlar ile de kontrol altına alınıyor. Özellikle zerdeçal ve kekik gibi baharatlar tansiyon hastalarının yemeklerinde sık sık kullanılmalı. Omega3, magnezyum ve lif bakımından zengin olan chia tohumunun da etkisi uzun yıllardır biliniyor olsa da son dönemlerde pek çok kişi tarafından kullanılıyor.



Gebelikte tansiyonu ne düşürür?

Gebelikte yaşanan yüksek tansiyon hem annenin hem de bebeğin sağlığını riske atabiliyor. Uygulanacak kulaktan dolma yöntemler riski daha da artırabilir. Bu nedenle yüksek tansiyon hastası olan gebelerin mutlaka uzman bir hekim ile sorunu kontrol altında tutması gerekiyor. Ayrıca gün içerisinde aynı saatte tansiyon ölçümü ve gün boyu bebeğin hareketlerinin kontrol edilmesi de yakından takip edilmesinde yarar bulunan noktalar içerisinde sayılıyor.



Tansiyonu düşüren hastalıklar nelerdir?

Tansiyon düşmesi de en az yükselmesi kadar ciddi sorunlara sebep olabilir. Bunun yanı sıra düşük tansiyon bazı rahatsızlıkların da sinyalleri olarak okunabilir. Kalpte olan ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ya da kalp kapakçığında meydana gelen bir problem tansiyonu düşürebilir. Halk arasında kansızlık olarak da bilinen anemi hastalarının da kan değerlerinin normalin çok altında olması bu sorunu tetikliyor. Özellikle yaz aylarında ya da ishal ve kusma gibi rahatsızlıklar nedeni ile aşırı su kaybı da bu rahatsızlığın sebepleri arasında sayılıyor. Dozu iyi ayarlanmamış olan hipertansiyon ilaçları da düşük tansiyona yol açıyor. Günümüzde dahi tansiyon yükselmesinin sebepleri tam anlamı ile ortaya koyulamıyor.