Tarçın mucizesi

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Tarçının içindeki kimyasal, sinir hücrelerini koruyor.

Tarçının Parkinson hastalığına karşı etkili olabileceği belirlendi.



ABD'deki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nden bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, tarçının içindeki kimyasalın hücrelerin korunmasına yarayan proteinlerin kaybını önleyebildiğini gösterdi.



Yendikten sonra tarçındaki sodyum benzoat kimyasalının ortaya çıktığın belirten bilim adamları, bu kimyasalın beyindeki Parkin ve DJ-1 proteinlerinin kaybını önlediğini, böylece hücrelerin korunduğunu, hücreler arası iletişimin düzeldiğini ve motor faaliyetlerin iyileştiğini vurguladı.



Bilim adamları, sonuçların hastalığa karşı yeni ilaçların geliştirilmesine ışık tuttuğunu ifade etti.



Araştırmanın sonuçları "Journal of Neuroimmune Pharmacology" dergisinde yayımlandı.