Hastalandığımızda neden tavuk suyu çorba içeriz? Çünkü iyi geldiğine dair yaygın bir inanış vardır... Tavuk suyu çorbanın etkisi artık tıbben de kanıtlanmış bir durum.

Konuyla ilgili uzmanlar, tavuk suyu çorbanın içerisindeki maddelerin hastalıkla savaşan beyaz kan hücrelerini üretimine katkısı olduğunu belirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre; ‘Tavuk suyu’, insan vücudundaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli olan aminoasit açısından çok zengin bir kaynak ve mevsim geçişlerinde soğuk algınlıklarına ve diğer bazı hastalıklara karşı vücudu koruyor”…

Faydaları antik çağlardan bu yana bilinen tavuk suyu çorbası, Mısır'da soğuk algınlığı için kullanıldı, hatta İbn-i Sina'nın tedavi protokollerinde yer aldı. Tavuk suyunun faydaları günümüzde de bilim insanlarınca kabul ediliyor ve adeta ‘sihirli iksir’ olarak bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak hastalara sıklıkla tavsiye ediliyor.

İşte tavuk suyu çorbanın faydaları:

• Antialerjen

Bazı hastalıklar insanlarda yüksek oranda su kaybına neden olur ve bol sıvı almaları önerilir. Bol sıvı almak, vücutta bulunan alerjenler, yabancı etkenler (virüs) ve antikorlarla mücadelede de oldukça etkili bir yöntem. Tavuk suyu çorba, kişilerin su ihtiyacını karşıladığı gibi istenmeyen bu maddelerin vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor.

• Antiseptik

Tavuk suyu, tuzlu su gargarası ile benzer özellikleri taşıyor. Boğaz, ağız ve bademciklerdeki zararlı etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

• Bağışıklık güçlendirici

Tavuk suyu, vücudun enerjisini dengeler ve artırır. Çorba hazırlanırken içine eklenen sebzelerle tavuk suyunun besin değeri yükselirken, zengin değerli protein ile de vücut direncine katkı sağlar. Organizmadaki savunma mekanizması için önemli olan beyaz kan hücrelerinin üretimine katkısı bulunur. Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun ilk savunması olan nötrofiller, bakterilerin yok edilmesi, iltihaplanma ve mukus üretimi (burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, balgam, vs.) yardımıyla vücuttan atımına yardımcı olur. Soğuk algınlığına karşı tavuk suyu çorba içilmesi, sinüslerin temizlenmesi üzerindeki etkisi ile tedaviyi hızlandırıcı rol üstlenir. Tavuk suyunda bulunan carnosin maddesi, beyaz kan hücrelerinin etkisini durdurarak bir yangı oluşumuna neden olur ve bunun sonucu mukus artışı hızlanarak etkenlerin vücuttan atılımı sağlanır.

• Besleyici

Tavuk suyu çorba, barındırdığı kemik iliği ile sadece kalsiyum değil, fosfor, sülfür, magnezyum ve silisyum gibi bağışıklık arttırıcı birçok faydalı mineral içeriyor. Kıkırdak ve kasları kemiklere bağlayan bağ dokularının parçaları da çorbanın besleyici özelliklerine katkı sağlıyor. Bu maddeler, diz eklemlerinde kıkırdak erimesi olanların kullandığı "glikozamin kondrotin sülfat" denen tabletlerin ana maddelerini doğal olarak içinde barındırıyor. Ayrıca tavuk suyu çorbaya eklenecek acı baharatlar, tükürük, boğaz ve akciğer salgısını hızla artırıp balgamı yumuşatarak atılmasını kolaylaştırıyor.

• Bağırsak sağlığı için önemli

Bağışıklık sistemimizin dolayısıyla sağlığımızın en önemli bir kısmı bağırsaklarımızdaki faydalı mikropların zararlılardan daha fazla olması esasına dayanıyor. Bu denge bozulunca bağırsaklarımızın geçirgenliği olumsuz yönde değişiyor ve yeterince hazmedilmemiş olan ve kana geçmemesi gereken bazı maddelerin kana karışmamasına neden olabiliyor. Bağışıklık sistemi de bu parçacıkları zararlı görerek savaşmak istiyor. Bu durum, uzun süreli iltihabi romatizmal hastalıkların gelişmesini tetikleyebiliyor. Tavuk suyu çorbasının içerdiği faydalı birçok madde, kolay sindiriliyor ve besleyici özelliğinin yanında bağırsak iç yüzeyinin iyileşmesine katkı sağlayarak bu olumsuz durumların oluşmasını engelleyebiliyor.

• Tavuk suyunun faydaları

Tavuk suyu çorba, içerdiği jelatin sayesinde suyu bağlayıcı özellik kazanarak, sıvıların ve sindirim salgılarının bağırsak içinde toplanmasına, sindirimin kolaylaşmasına yardımcı oluyor. Eklem ağrıları ve iltihabın önleyici etki sağlayabilmesi ve zarar görmüş kıkırdak dokunun tamirinde etkili rol üstleniyor. Yine tavuk suyu içerisinde yer alan arjinin, glisin ve prolin isimli proteinlerin en küçük yapı taşları olan aminoasitler, vücutta mikroplarla mücadeleyi kolaylaştırıyor. Glisin, rahatlatıcı etkisi sayesinde uyku düzeni sağlıyor ve içerdiği jelatin ile saç ve tırnak sağlığına yardımcı oluyor. Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi birçok faydalı mineral açısından zengin olan tavuk suyu, sağlıklı kemik gelişiminde önemli rol oynuyor. Bu nedenle çocuklara ve spor yapanlara ve menopoza bağlı kemik erimesi veya kemik kırığı sorunu olanlara öneriliyor.

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