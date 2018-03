Kendinize ışık olmak nefes aracılığı ile olur. Nefes ile her hastalığı iyileştirebilirsiniz.

Nefes beden, zihin ve bilinç arasındaki köprüdür. Bundan dolayı, eğer Pranayama yaparsak, bedeni, zihni ve bilinci temizleriz. Beden, zihin ve bilinç uyum içinde olduğunda, bilinciniz de temiz olur. Şeffaflaşır, saydamlaşır ve kendi ışığınızı görebilirsiniz. Kendinize ışık olun. Kendinize ışık olmak nefes aracılığı ile olur. Her ilacın etken prensibi prana’dır , yani evrensel yaşam enerjisidir. Ve nihai ilaç da prana, yani nefestir. Nefes ile her hastalığı iyileştirebiliriz.



• Sessizce oturun.



• Ağzınızı kapayın ve burnunuzdan nefes alıp vermeye başlayın.



• İlk 10 dakika boyunca farkındalıkla burnunuzdan nefes alın ve verin.



• Tüm bedensel enerjinizi bu nefes alıp-verme sürecine yönlendirin.



• Yavaşça nazik bir şekilde nefesinizi derinleştirmeye başlayın ve derin derin nefes alıp-vermeye devam edin.



• İkinci 10 dakika içinde bedeninizden ayrılıyor gibi bir his yaşayacaksınız.



• Öncelikle ne kederiniz, ne ıstırabınız ya da ne üzüntünüz varsa onlar ortaya çıkacak. İçinizdeki incinmeler ya da travmalar açığa çıkmaya başlayacak. Ağlama hissine kapılabilirsiniz, kendinizi tutmayın, ağlayın.



• Vücudunuz bazı mudraları8, duruşları ya da el kol hareketlerini yapmak isteyebilir, bırakın yapsın; vücut hareketlerinizi kısıtlamayın. Sadece aynı şekilde nefes alıp vermeye devam edin.



• Bu şekilde nefesin ikinci aşamasına ulaşabilirsiniz. Nefesin ikinci aşamasında, aynı şekilde nefes alıp vermeye devam ederken, bedeninizi izlemeye, ona tanıklık etmeye devam edin ve vücudunuza hareket etmesi, ihtiyaç duyduğu duruşları yapması için izin verin.



• Bu şekilde nefes almaya devam etmek adeta bir yeniden doğuştur. Yeniden doğar gibi hissedersiniz.



• Sadece nefesinizi izleyerek ve seyretmeye devam ederek üçüncü aşamaya girersiniz ki, bu aşama tamamıyla tanıklık etmeye geçtiğiniz aşamadır. Vücudunuzu, zihninizi bir gözlemci farkındalığı ile izlemeye başladığınız, ona tanıklık ettiğiniz bir haldir.



• Bu devam ederken son aşamada engin bir ışık boşluğuna girersiniz; ve bu ışık evrenin saf ve sonsuz zekasıdır. Bu ışığı inanç sisteminize göre Tanrı, Allah, Brahman, Krişna veya neye iman ediyorsanız onun varlığını ifade eden bir enerji olarak görebilirsiniz.



* Pozitif dergisinden alınmıştır.