Bilinçsiz ev temizliği kısır bırakabilir!

Kadınların ev temizliğinde kullandıkları malzemeler, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle kısırlıktan tiroide hatta kansere varan tehlikeler oluşturabiliyor. İnsanın endokrin sistemini bozan bu kimyasallara karşı bilinçli olunması uyarısı yapan uzmanlar, kaynağı bilinmeyen bitkisel karışımlar, cam şişede olmayan sular evde bulunan haşere kovucu özellikteki maddelerin bu kapsama girdiği belirtildi.Zor lekeler, daha temiz bir banyo ve belki evdeki haşerelere karşı etkili çözüm. Bütün bu istekler özellikle kadınları farkında olmadan çok ciddi bir risk ile karşı karşıya bırakıyor. Çünkü ev temizliği ve kozmetik alanında kullanılan kimyevi malzemeler insan sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor. Oyuncak, temizlik maddesi, şampuan, ambalaj ve günlük yaşamda sık kullandığımız pek çok üründe yer alan kimyevi maddeler çocuklarda gelişme geriliği, hiperaktivite, obezite; yetişkinlerde ise kısırlık ve hatta çeşitli kanser türlerine neden olabiliyor. Bu olumsuzluğun başlıca nedeni ise vücuttaki endoktrin sisteminin bozulması olarak açıklanıyor.Doç. Dr. Gökhan Özışık insan sağlığı ve neslin devamının hormon ve benzeri sinyal taşıyıcı maddelerin kusursuz çalışmasına bağlı olduğunu belirterek vücut içinde bir noktadan diğerine sinyal ileten ağlarda herhangi bir sebeple karışıklığa yol açan kimyasal maddelere ise 'endokrin karıştırıcı' adı verildiğini söyledi. Özışık, ?Radyofrekans iletiminin bozulmasınayol açan 'jammer'lara benzetebilecek bu maddeler moleküler düzeyde sinyal taşıyıcı maddeleri algılayan sabit sensörleri geçici olarak köreltmek ya da bu sensörleri kandırarak aşırıuyarmak suretiyle etki gösterir." dedi."Bir hayvana ait hormon başka bir hayvan türüne toksik etki gösterebileceği gibi bitkisel hormonlar da farklı yollardan insan ve hayvanlara ulaşarak istenmeyen etkilere yol açabilir." diyen Özışık, "İlaç endüstrisince üretilen sentetik hormonlar, kimya endüstrisinde kullanılan kimyasal ajanlar ve yan ürünler de endokrin sistemleri bozabilmektedir. Gelişme geriliği,dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, entellektüel becerilerde azalma, erken ya da geç ergenliğe girme, obezite, iştahsızlık gibi yeme davranış bozuklukları, sperm sayı ve kalitesindebozukluk-kısırlık, tiroid hormon yetersizliği, iskelet anormallikleri, yorgunluk, sık hasta olma, erken yaşlanma ve hatta bazı tür kanserlerle ilişkili olduğundan neredeyse çoğu bilimadamının şüphe duymadığı bu kimyasal ajanlara akla gelebilecek her ortamda, kullanılan çoğu malzemede (ambalaj, boya, oyuncak vs) ve hatta gıda maddelerinde (zirai kalıntılar, katkı maddeleri vs) rastlamamak/maruz kalmamak neredeyse imkansızdır." ifadesini kullandı.Bu maddelere karşı bilinçli olunması uyarısında bulunan Özışık, bu maddeleri 'ev ortamında bulunan aletler, yapı/izolasyon malzemeleri, mefruşat, mobilya ve temizlik ürünleri, kozmetikler, şampuan, losyon ve sabun gibi kişisel bakım ürünleri, gıda katkı maddeleri, plastik ve lastik ürünleri, haşere ve böcek öldürücüler, dezenfektanlar ve antimikrobik ürünler, tutkal, boya, ahşap ürünlerinde kullanılan yüzey koruyucular, çözücüler, alev almayı önleyecek kimyasallar, metalurjide kullanılan ürünler, fitoöstrojenler, flavinoidler, fenolik asitler ve hastane ortamında özellikle laboratuvarda kullanılan kimyasallar' olarak sıraladı.Alınacak tedbirlerle bu kimyasalların etkilerinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Özışık, "Bu kimyasal maddelere karşı bilinç daha çocukluk döneminde verilecek eğitimle artırılmalı. Hava, su kaynakları, bitki örtüsü ve yaşam alanlarımızdan uzakta dahi olsalar başka canlıların doğal ortamlarının korunmasına özen gösterilmeli. Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere, hamileler ve yeni annelere eğitim verilmeli. Dayanıklı tüketim malzemeleri, ev ortamında kullanılan ürünler alınırken bilinçli davranılmalı. Sebze ve meyvelerin tarımsal ilaçlardan arınmış olmasına özen gösterilmeli, gerekli durumlarda evdeki musluklarda filtre kullanılmalı. Gıda maddeleri ile temas halinde olan plastik ve benzeri petro kimyasallardan üretilmiş kaplar, ambalajlar bilinçli seçilmeli. Cam şişede sular tercih edilmeli. Kaynağı ve içeriği bilinmeyen bitkisel karışımlar sağlık profesyoneline danışılmadan tüketilmemeli, bilinmeyen mantarlar toplanıp yenmemeli. Bebek ve çocukların normal gelişim gösterip göstermedikleri mutlaka izlenmeli. Erken veya geç ergenlik belirtisi gösteren, hızla ve aşırı kilo alan çocuklar hekim muayenesinden geçirilmeli. Şüpheli gölet ve su birikintilerine yüzmek ve serinlemek amacıyla girilmemeli. Kullanılmayan deterjan, temizlik sıvıları ve ilaçlar (Örneğin doğum kontrol hapları, hormon içeren ilaçlar) lavabo, klozet gibi alanlara dökülmemeli. Sinek kovucu olarak doğal uçucu yağlar (lavanta, okaliptus, limon, nane gibi) tercih edilmeli." dedi.