Tiroid kanseri, hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyebiliyor. Erken teşhis ile birlikte tedavide yüksek oranda başarı sağlanabilen hastalık hakkında Hisar Intercontinental Hospital Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Op. Dr. İlker Abcı'dan bilgi aldık.

Boyundaki ani şişliklere ve büyümelere dikkat edilmeli

Tiroid bezinde yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan kanser, boyunda ön kısmında oluşan nodül olarak kendini ele verebiliyor. Nodüllerin ciddiye alınması ve riskli nodüllerin incelenerek düzenli takibinin yapılması büyük önem taşıyor.



İyot eksikliği en büyük risk faktörü!

- Kadınlarda daha sık görülüyor.

- Tiroid bezinde nodül olan hastalar risk altında.

- Çocukluk döneminde baş boyun bölgesine ışın tedavisi uygulanan kişiler dikkat etmeliler.

- Nedeni tam olarak bilinmese de özellikle bazı radyoaktif maddelere (uranyum gibi) maruz kalan kişilerde daha fazla görüldüğü için radyoaktif maddelere maruz kalanlar risk altında.

- İyot eksikliği bulunan kişilerde görülebiliyor.

Belirti vermeden ilerleyebiliyor

Tiroid kanserlerinin çoğunda hiçbir şikayet olmayabiliyor. Çoğu hastada tiroid kanseri, belirli bir seviyeye ilerleyerek lenf bezlerine de yayılması sonucu tanınabiliyor. Hastalık çok fazla belirti göstermemekle birlikte; hastalarda boyunda şişlik, boğazda sıkıntı hissi, ağrı, yutkunma güçlüğü, nefes almada güçlük, ses kısıklığı, kilo artışı, sinirlilik, saçlarda zayıflık ve cilt kuruluğu gibi belirtiler gözlemlenebiliyor.



Erken teşhis önemli

Erken teşhis ve tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Öncelikle kandaki tiroid hormonların düzeyini belirlemek için testler yapılıyor. Elle muayene sonrası yapılacak ultrasonografi ile nodülün varlığı, büyüklüğü ve yapısı hakkında değerli bilgiler ediniliyor. Yine nodüllerden alınan iğne biyopsileri ile hücresel özellikleri tanınabiliyor. Teşhis konulduğunda hasta ameliyat edilerek tiroid bezi çıkarılıyor. Kanserin tipine göre lenf bezlerine müdahale edilmesi gerekebiliyor.