Vücutta tiroid hormonlarının gereğinden az ya da fazla salgılanması pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. İşte tiroid hastalıklarının neden olduğu sorunlar ve tedavileri...

Halsizlik, çarpıntı, sıcağa tahammülsüzlük, saç dökülmesi gibi belirtiler tiroid hastalıklarının habercisi olabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Sibel Ertek, tiroid hastalıklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Boyunda şişlik ve nefes darlığı guatra işaret ediyor olabilir

Tiroid, boynun ön kısmında yer alan ve tiroid hormonlarını salgılayan bir bez. Tiroid hormonları, vücudun tüm hücrelerini etkileyerek organların çalışmasını ve metabolizma hızını düzenliyor. Guatr ise, tiroid bezinin normalden büyük olması durumu. Guatr içerisinde büyüyen yumrular “nodül” olarak adlandırılıyor. Guatrın başlıca belirtileri; boyunda şişlik, bası hissi, dar ve kısa boyunlu kişilerde horlama ve nefes darlığı olarak sıralanabiliyor.

Cilt kuruluğu ve saç dökülmesinin nedeni tiroid hastalıkları olabilir

Tiroidin az çalışması durumu ‘’hipotiroidi’’ olarak adlandırılıyor. Hipotiroidinin belirtileri ise; halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, kabızlık, çabuk üşüme ve soğuğa tahammülsüz. Bazen dermatolojik hastalıklardan kaynaklandığı düşünülen cilt kuruluğu, ciltte kabalaşma, turuncuya dönen renk değişiklikleri de tirod bezinin az çalışması nedeniyle gelişebiliyor. Bu durumda bir endokrinoloji uzmanına başvurulmasında fayda var.

Aşırı terleme ve çarpıntı görülebiliyor

Tiroidin normalden fazla çalışması ve kanda fazla tiroid hormonu bulunması durumu ise halk arasında “zehirli guatr” olarak bilinen ‘’hipertiroidi’’ye neden oluyor. Hipertiroidinin belirtileri; aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, çarpıntı, kilo kaybı, ellerde titreme, ishal olarak sıralanıyor. Hipertiroidi hastalığında tiroid bezi içinde fazla tiroid hormonu üreten bölgeyi değerlendirmek veya guatrda bulunan nodüllerin çalışmasını görmek için tiroid sintigrafisinden yararlanılabiliyor. Sintigrafi, çok düşük doz radyoaktif iyot verilerek yapılıyor. Tiroid sintigrafisinde fazla iyot tutan nodüller “sıcak nodül”, az iyot tutan nodüller “soğuk nodül” olarak değerlendiriliyor. Sıcak nodüllerin kötü huylu hücre içerme ihtimalleri daha düşük oluyor.

Tiroid kontrollerinizi ihmal etmeyin

Tiroid nodüllerinin bir kısmında tiroid kanseri gelişme riski mevcut. Bu nedenle özellikle ülkemiz gibi tiroid hastalıklarının yaygın olduğu bölgelerde tiroid muayene ve taramalarının yapılması hayati önem taşıyor. Bu nodüllerin varlığı durumunda vakit kaybetmeden bir endokrinoloji uzmanına başvurulması gerekiyor. Özellikle birinci derece yakınlarında tiroid kanseri öyküsü olan kişilerin mutlaka tiroid testlerini ve muayenesini düzenli aralıklarla yaptırmaları gerekmekte.