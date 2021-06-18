Topuklu ayakkabı bu durumlarda işkence olabilir!

Yanlış, dar ve oldukça yüksek topuklu ayakkabılar vücutta ve özellikle ayak bölgesinde şekil bozukluklarına yol açmaktadır. 5 cm ve üzerindeki yükseklikteki topuklu ayakkabılarda normal yürüyüş şekli bozulur. Topuk yüksekliği arttıkça ayağa binen basınç miktarı da aynı şekilde artar. Günlük yaşam içerisinde yüksek topuklu ayakkabı giyinmeyi tercih eden kişiler gün içerisinde 6 km’den fazla yürüyüş yapmış kadar yorgun ayaklara sahip olurlar.

Topuklu ayakkabıların ortaya çıkarttığı bir diğer sorun ise yürürken denge daha kolay bozulacağı için ayak bileğinde zedelenme ve yaralanma oluşmasına zemin hazırlamasıdır. Önlem alınmadığı durumlarda ise ön ve yan bacak kaslarına da zarar verebilir.

SORUNLAR ÖNLEM ALINMAZSA ZAMAN İÇERİSİNDE İLERLEYEBİLİR

Sıklıkla yüksek topuklu ayakkabı giyen kişiler kendilerini topuk ağrısı, topuk dikeni ve ayak ağrısı sorunlarına hazırlamaktadırlar. Bu sorunların temel sebebi ise topuklu ayakkabıların baldır kasılmalarına yol açmasıdır. Baldır kasılması ile birlikte vücut ağırlığı öne doğru kayacağı için bacak kasları zorlanır ve ağrı meydana gelir.

Uzun süreli yüksek topuklu ayakkabı kullanımından sonra görülen topuk ağrısı ve ayak ağrısı oldukça normal belirtilerdir. Ancak yaşanan bu ağrılar izlenerek takip edilmelidir. Önlenemeyen ya da geçmeyen ağrılar topuk dikeninin habercisi olabilir.

AYAĞA KALKAR KALKMAZ HİSSEDİLEN AĞRILAR MUTLAKA TAKİP EDİLMELİ

Topuk dikenin en önemli belirtisi sabah kalkar kalmaz ya da oturulan yerde ayağın yere basılmasıyla birlikte hissedilen ağrıdır. Kişi ayağını yere basarken acı ve ağrı hissediyorsa topuk dikeni sorunu ile karşı karşıya kalma ihtimali oldukça yüksektir.

Topuk dikenin bilenen sebepleri ise, uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyilmesi ve yanlış ayakkabı seçimidir. Bu sebepler sonucunda ayak tabanında yer alan kısa kasları topuğa bağlayan liflerde yırtılma ya da kopma görülür. Tedavi edilmediği takdirde kişi ağrı ve acı hisseder.

Sıklıkla yüksek topuklu ayakkabı giyinen kişilerde görülen topuk dikeni sorunu kişilerin hayat kalitesini düşürdüğü için mutlaka tedavi edilmeli ve sürekli kontrolü sağlanmalıdır.

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