Ayak parmağında şekil bozuklukları, pençe parmak, çekiç parmak, düz tabanlık ya da nasır... Yüksek topuklu ve dar ayakkabılar bu hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Şık olmak uğruna dar ve yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınlara ve özellikle genç kızlara uzmanlardan kötü haber geldi. Ayak rahatsızlıkları arasında en sık görülen nasıra, yüksek topuklu ve dar ayakkabıların neden olduğu belirtildi. Buna göre yüksek topuk nedeniyle artan basınç; bol ayakkabıda ise fazla sürtünme ayakta dayanılmaz acıya sebep olan nasıra yol açıyor.TÖÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı uzmanı Yrd. Doç. Dr. Seval Erpolat bazı ayak problemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaz dönemlerine girilen şu günlerde ayakta aşırı terlemenin üzerinde duran Erpolat, "Ayakta aşırı terleme ter bezlerini uyaran sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması ile oluşur." dedi. Terleme sonucu ayakta mantar enfeksiyonu, kaşıntı, ayak kokusu ve psikolojik rahatsızlıkların geliştiğini ifade eden Erpolat, "Tedavide alüminyum klorlu kremler iyontoforez, botox ve cerrahi yöntemlere başvurulur." diye konuştu.Yrd. Doç. Dr. Erpolat en sık görülen ayak rahatsızlığı olan nasırla ilgili de önemli bilgiler verdi. Özellikle yüksek topuk giyen ve daha şık olmak için ısrarla dar ayakkabı giyen kadınlara Erpolat'tan kötü haber geldi. Erpolat, "Eğer ayakkabılarınız çok darsa ayağınızı artan basınçla sıkıştırır. Çok bolsa bu kez içerde kayabilir ve ayakkabınıza sürtünebilir. Bu da nasıra neden olur." ifadesini kullandı.Yrd. Doç. Dr. Erpolat yüksek topuklardan vazgeçemeyenler için de sağlık uyarılarında bulundu. Yüksek topuk ayakkabıların basıncı artırdığı için nasıra neden olabileceğini ifade edenErpolat, şunları söyledi: "Sert derili ayakkabılar da ayak tabanında ve parmak üzerinde ve aralarında nasıra zemin hazırlar. Çekiç parmak ve pençe parmak gibi ayak parmağıdeformitileri, ayakta düz tabanlıkta nasır nedeni olabilir. Nasırı yok edecek bu sebepleri ortadan kaldırılmadıkça rahatsızlık devam edecek ve kendini yenileyecektir."Erpolat, nasır karşısında yapılacaklara ilişkin ise şu önerilerde bulundu: "Ilık suya soktuktan sonra ayak törpüleme periyodik olarak yapılabilir. Salisik asit veya üre gibi sürülecek ürünler nasırı yumuşatabilir. Ayağı günlük olarak nemlendirmek nasır oluşumunu azaltır. Silikon tabaka ve koyun derisi sürtünmeyi azaltır."(CİHAN)