Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler bu uğurda çok sayıda yöntem deneyebiliyor. Bunlardan biri de tüp bebek yöntemi... Peki, tüp bebek tedavisine, ne zaman, hangi durumlarda başlanmalı?





Bir yıllık evli çiftlerin korunma yöntemlerine başvurmamalarına rağmen bebek sahibi olamamaları durumunda mutlaka uzman bir hekime görünmeleri gerektiğini belirten Mozaik Tüp Bebek Merkezi Direktörü Op. Dr. Koray Altunay, tüp bebek tedavisine ne zaman ve hangi durumlarda başvurulması gerektiğini anlattı.Bilimsel araştırmalara göre yedi çiftten biri yardımcı üreme teknikleri yani tüp bebek teknolojileri kullanılmadan çocuk sahibi olamıyor. Çevresel etkenler, stres, yorgunluk, anne adayının gebelik yaşını ertelemiş olması, rahim ve yumurtalıklara ait doğumsal bozukluklar, enfeksiyon hastalıkları, üreme sisteminde gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar, endometriosis gibi bazı özel hastalıklar çocuk sahibi olmayı engelleyen başlıca etkenler arasında geliyor. Mozaik Tüp Bebek Merkezi Direktörü Op. Dr. Koray Altunay, ilişki aralığı düzenli olan ve doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın 10-12 aylık bir aradan sonra çocukları olmayan çiftlerin muhakkak araştırma ve tedavi görmek amacı ile uzman bir doktora danışması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.Tüp bebek tedavisinde yaş sınırının çok önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Koray Altunay, kadın yaşının 35-40 yaş arasında 6 ay, 40 ve yukarısında ise detaylı bir değerlendirmeden sonra bir an önce aşılama ve gerekirse tüp bebek tedavisine başlanılmasının uygun olduğunu belirtti. Op. Dr. Koray Altunay, erkeklerde sperm sayısı ve hareketinin belirgin olarak azaldığının tespitinde veya hiç sperme rastlanmadığı durumlarda başka tedavilerle oyalanmak, erkeğe varikosel operasyonu uygulamak gibi yöntemlerin büyük olasılıkla işe yaramayacağını kaydederek, “Bazen yapılan tüm araştırmalara rağmen ne erkekte ne de kadında makul bir sebep gösterilemez. Böyle bir durumda da beklemek yerine spermle yumurtanın buluşma şansını arttırmaya yönelik aşılama veya doğrudan tüp bebek tedavileri gündeme gelebilir. Unutulmaması gereken en önemli konu, tüp bebek tedavisinde zaman kaybetmenin uygulanacak tedavilerde başarısızlığa neden olacağıdır” dedi.Tüp bebek tadavisine başlanmadan önce çiftin ilk olarak basit üreme tedavileri ile gebe kalıp kalmadığının araştırıldığını ifade eden Altunay, “Normal şartlarda kısırlık tedavilerinde ilk olarak aşılama yöntemi uygulanır. Eğer hastaya 2 veya en fazla 3 defa aşılama yapılmış ve gebelik sağlanamamış ise tüp bebek tedavisine geçilmesinde yarar vardır. Kısırlık nedeni ile tedaviye alınmış olan hastaların çoğunda tüp bebek tedavisine başlamadan önce aşılama yöntemi ile % 15-18 oranında gebelik sağlanabilmektedir. Eğer bu yöntemlerden bir sonuç alınamaz ise tüp bebek uygulamalarına başlanılması gerekir” diyerek tüp bebek tedavisinde önemli olanın zamanı iyi kullanmak olduğunu vurguladı.