Türkiye'de Angelina riski!

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BRCA1-2 gen mutasyonu, Türkiye'deki meme ve yumurtalık kanseri hastası her 100 kadından 11' inde saptandı.

Hollywood yıldızı Angelina Jolie’nin kanser riski nedeniyle meme ve yumurtalıklarını aldırmasına yol açan BRCA1-2 gen mutasyonlarının Türkiye ’de yaşayan kadınlardaki ilk verisini ortaya koyan araştırma, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hülya Yazıcı ve ekibince yapıldı.

5’inci Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi’nde ‘en iyi çalışma’ seçilen ve 20 yıl süren araştırmada araştırmacı ekip, ailesinde 2’den fazla kanser hastası bulunan hastalarda bu gendeki bozukluk sıklığının yüzde 15 olduğunu ortaya koydu. Buna göre, BRCA1-2 gen mutasyonu (bozukluğu), Türkiye’deki meme ve yumurtalık kanseri hastası her 100 kadından 11’inde var. Buldukları değerlerin dünya ortalamasına uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Yazıcı, “Dünyada da meme ve yumurtalık kanseri hastalarında BRCA1-2 mutasyonu yüzde 10-12 sıklıkta görülüyor. Bu mutasyonun bize özel bir tipi yok. Bugüne kadar 110’un üzerinde mutasyon saptadık” dedi.