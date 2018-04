Türkiye'de her üç kişiden biri fazla kilolu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de günümüzde her üç yetişkinden biri fazla kilolu iken her altı yetişkinden biri obez.

Kronik bir hastalık olarak obezitenin ölüme yol açan nedenler arasında sigaradan sonra 2. sırada geldiğini söyleyen Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Cerrahi Bölümü?nden Op. Dr. Mehmet Güler, "Fazla kilolu olmak keyfi bir tercih gibi, obezite tedavisi olmak da kozmetik amaçlı bir işlem gibi algılanmaktadır. Hâlbuki obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenleri vardır. Obezite, kronik ve ciddi bir hastalıktır. Obezitenin tedavisi ise sağlıklı bir yaşam için tıbbi bir gerekliliktir" dedi.

Obezitenin birçok hastalığı da beraberinde getirdiğinin altını çizen Güler, obezitenin ruhsal ve fiziksel olarak daha konforsuz bir hayat yaşanmasına ve beklenen ömrün kısalmasına neden olduğunu söyledi. Op. Dr. Güler, "Obezite; tansiyondan şekere, eklem hasarından depresyona kadar vücutta birçok organ ve sistemde ek sorunlara yol açar. Bu nedenle obezite hastalarında her türlü tedavi için baştan sona birçok tıbbi branşın bir arada çalışması, bölümler arasında akıcı bir işbirliği ve her yönden donanımlı bir sağlık hizmeti sunumu gerekir" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE, MUTLAKA TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN BİR HASTALIK

Op. Dr. Güler, "Tüm ameliyatlarda olduğu gibi obezite ameliyatlarıyla ilgili de sorunlar yaşanabilir. Ancak obez olarak yaşamaya devam etmenin risklerinin, obezite ameliyatlarının risklerinden çok daha yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalık derecesinde obez kişilerin etkin bir şekilde tedavi edilmeleri halinde, büyük bir çoğunluğunun yüksek tansiyon, tip 2 şeker hastalığı, uyku apnesi gibi birçok ek hastalıktan kurtulduğu ve obez olarak yaşamaya devam edenlere oranla on yıl kadar daha uzun yaşadığı gösterilmiştir" diye ifade etti.

Obezitenin, ölüme en çok yol açan nedenler arasında 2. sırada geldiğine vurgu yapan Op. Güler, şöyle devam etti: "Obezite; meme, kalın bağırsak ve rahim kanseri riskini artırır. Obezite, hayatı tehdit eden risklerden iskemik kalp hastalığı ve felç riskini yüzde 33 oranında, tip 2 şeker hastası olma riskini yüzde 75 oranında, yüksek tansiyon riskini ise yüzde 50 oranında artırır. Obezite için ameliyat olarak zayıflayan hastalar yüzde 80 oranında tip 2 şeker hastalığından, yüzde 60 oranındaysa yüksek tansiyon ve kan yağları yüksekliğinden kurtulur."

(CİHAN)