Tuz yerine baharat

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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, yemeklerin tuz yerine baharatlarla lezzetlendirilmesinin önemine değinerek, bazı baharatların kalp sağlığına önemli katkılar sağladığını belirtiyor.

Dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinin başında kalp-damar hastalıkları geliyor. Ancak bu durum yaşam tarzı değişikliğiyle yüzde 70’lere varan oranda azaltılabiliyor. Bu önlemlerin başında ise tuz tüketimi geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, yemeklerin tuz yerine baharatlarla lezzetlendirilmesinin önemine değinerek, bazı baharatların kalp sağlığına önemli katkılar sağladığını belirtiyor.





Biberiye: Vücutta bulunan iltihabi reaksiyonların etkisini azaltarak kalp-damar sağlığına katkıda bulunuyor.

Safran: Antioksidan özelliğiyle damar yapısını koruyor, kolesterolü düşürmeye destek oluyor.

Kişniş: Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirip, hazımsızlığa iyi gelen kişniş, hipertansiyon kontrolüne katkıda bulunuyor.

Zencefil: Damar duvarları üzerinde olumlu etki yaparak tansiyonun kontrolünü de kolaylaştırıyor.

Sumak: Kan şekeri seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

Karabiber: Bu baharat yağ hücrelerinin yıkımını artırarak, kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Zerde: Vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren zerde damar duvarlarını koruyarak, yüksek tansiyon kontrolüne de yardımcı oluyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

