Gündelik hayatın getirisi, iş yoğunluğu, stres... Tüm bunlar unutkanlığa neden olabilen faktörlerden... Unutkanlık ile başa çıkmanın yolu ise bilişsel fonksiyonları arttırmak için yaşam kalitesini yükseltmekten ve beslenmeye dikkat etmekten geçiyor.

Unutkanlık tedavisi için besinlerin önemi büyük. "Unutkanlığa ne iyi gelir?" sorusunun cevabı da yine besinlerde saklı. İşte unutkanlıkla başa çıkmaya yardımcı olan besinler;

• Balık

• Kırmızı et

• Ceviz

• Fındık

• Bitter çikolata

• Yaban mersini

• Çay

• Ispanak

• Kepekli tahıllar

• Domates

• Nar

• Yeşil çay



"Aşırı unutkanlığa ne iyi gelir?" sorusunun cevabı ise mutlaka omega 3 yönünden zengin beslenmek. Bunun en basit yolu ise balık tüketmek.

Balık: Alzeimer riskini azalttığı yapılan araştırmalarla kanıtlanan balığı hafızayı güçlendirmek ve unutkanlığı önlemek için haftada en az 3 kez tüketmek gerekiyor. Omega 3 içeriği en yüksek olan balıklar ise; somon, hamsi, ton balığı, palamut, uskumru, sardalya ve lüfer.



Kırmızı et: Kırmızı et B12 vitamininin en iyi alındığı gıdalardan biri. Bunun için haftada 1-2 kez kırmızı et, tavuk, böbrek, karaciğer, yoğurt, süt yemek gerekiyor.



Ceviz ve fındık: Omega 3 yağlarından zengin besinlerden ceviz ve fındık unutkanlık için birebir. Hafızanızın güçlü olmasını istiyorsanız, günde 1 avuç ceviz veya fındık yemelisiniz.

Bitter çikolata: Beyni daha zinde tutan besinlerden bir diğeri olan bitter çikolata daha iyi bir hafızaya sahip olmaya önemli derecede yardımcı oluyor.

Siyah çay: Siyah çay beyne iyi gelen içeceklerden biri. Ancak çayı şekersiz içmeye özen göstermek gerekiyor.



Ispanak: Ispanak beyni genç tutan sebzelerden biri. Mineraller bakımından oldukça zengin olan ıspanak unutkanlıkla savaşmada oldukça etkili.



Yaban mersini. İçeriğinde bulunan polifenol sayesinde beynin yaşlanmasını engelliyor. Her gün en az 4-5 porsiyon meyve tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Meyvelerde dikkat edilmesi gereken nokta ise mevsimine uygun ve taze olması.



Domates: Likopen içermesinden dolayı domates güçlü bir antioksidan olan domates, serbest radikallerin neden olduğu hücre tahribatına karşı koruma sağlıyor.



Tam tahıllı ekmekler, yulaf ezmesi, kahverengi pirinç gibi kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürüp, damar tıkanıklığına karşı koruma sağlıyor. Bu nedenle beyaz ekmekten uzak durmak gerekiyor.



Yeşil çay: Unutkanlığa iyi gelen yeşil çay aynı zamanda ruh halini de düzenliyor ve sakinleştiriyor. Günde 1 bardak yeşil çay içerek beyin sağlığınızı koruyabilir ve unutkanlık ile mücadele edebilirsiniz.



Nar suyu: Serbest radikallere karşı etkin bir koruma sağlayan nar unutkanlığa iyi geliyor ve beyin hücrelerini koruyor. Narı dilerseniz meyve olarak tüketebilir ya da suyunu sıkarak içebilirsiniz.



Unutkanlığa hangi bitki iyi gelir?

• Ispanak

• Biberiye

• Gingko Biloba

• Gotu Kola

• Melisotu

• Şevketibostan



Unutkanlık nedenleri

• B12 vitamini eksikliği

• Kalitesiz uyku

• Kafa travmaları

• Diyabet

• Menenjit

• Yaşlanma

• Kaygı bozukluğu

• Yetersiz beslenme

• Epilepsi

• Böbrek hastalıkları

• Bunama

• Kronik alkolizm

• Stres

• Uyuşturucu kullanımı

• Uykusuz kalmak

• Tiroid hastalıkları

• Parkinson hastalığı

• Psikojenik amnezi

• Trafik kazaları



Unutkanlık belirtileri nelerdir?

Unutkanlık aynı zamanda Alzheimer hastalığının da belirtisi olabilmekte. Çok yakın dönemi unutmak, randevuları, toplantıları hatırlayamamak, sorunsuz bir şekilde yapılan görevlerinde aksama yaşamak, görüntüleri algılama zorluğu, hiçbir şeyden zevk alamama, anlamada ve konuşmada zayıflama, koyulan bir eşyanın yerini unutmak o eşyayı bulamamak, karar vermede güçlük çekmek, kişilik değişiklikleri, bir yer ile ilgili yaşanan kafa karışıklığı, saati ve günleri karıştırma, abartılan cinsel eğilimler ve sosyal aktivitelerden uzaklaşmak Alzheimer'ın belirtileri arasındadır.