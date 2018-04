Unutkanlıkla başa çıkın!

Sağlıklı ve güçlü bir hafıza için öneriler…

Güçlü hafıza için çilek ve yaban mersini

Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Özgül Esen Öre, yaş, stres ve yanlış beslenme alışkanlıklarının hafızanın zayıflamasına neden olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, çilek gibi besinler hücre hasarına neden olan maddeleri vücuttan uzaklaştırarak beynin korunmasına yardımcı olmaktadır."

Öre, "Kişinin hafızanın sahip olduğu kapasiteyi tam anlamı ile kullanabilmesi için her şeyden önce beynin ve vücudun sağlıklı olması gerekmektedir. Yani beyinde yapısal olarak bir sorun olmaması, ayrıca hafızayı dolaylı olarak etkileyecek kronik bir hastalığın bulunmaması gerekmektedir" diyor ve doğru yöntemlerle her yaşta sağlıklı bir hafızaya sahip olmanın mümkün olduğunu belirtiyor.



Bunları deneyin!

• Haftada en az 2 kez balık tüketin.

• K vitamini bakımından zengin ıspanak, kuşkonmaz ve brokoli gibi sebzeler yiyin.

• Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, çilek gibi besinleri tercih edin. Bunlar hücre hasarına neden olan maddeleri vücuttan uzaklaştırarak beynin korunmasına yardımcı oluyor.

• Aşırı stresten uzak durun. Stres, konsantrasyon bozukluğuna neden olarak hafızayı zayıflatıyor. Depresyon ve anksiyete durumunuz varsa bir doktora başvurun.

• Hafıza egzersizleri yapın, bulmaca çözün.

• Notlar almak işinizi kolaylaştırabilir. Her zaman yanınızda not almak için küçük bir defter ve kalem bulundurun.

• Bazı şeyleri aklınızda tutmak için bağlantı yöntemini kullanın. Bir yer veya anektod o konuyu hazırlamanıza yardımcı olabilir.