Yapılan bir araştırma, Türk halkının günde ortalama 8 saat uyuduğunu ortaya koydu. İşte Türklerin uyku alışkanlıkları...

19 Mart Uyku Günü'ne özel olarak Kitlekaynak platformu Bounty uygulaması üzerinden yapılan araştırma Türklerin uyku alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Türkiye'nin uyku haritası özelindeki soruları yanıtlayan 502 kişinin %75.50'si erkek, %24.50'si kadın katılımcılardan oluşuyor. Araştırmaya katılan kişilerin, %35.06'i 18-21, %26.29'u 22-26, %18.73'ü 26-30, %11.55'i 31-35, %6.97'si 36-45, ve %1.4'ü 47 yaş ve üzeri.

Hafta içi çalışıp hafta sonu uyuyoruz

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %63’ü hafta içi 6-8 saat arası uyuyor. Hafta sonu çalışılmayan günler de ise, katılımcıların %47’si 8-10 saat arası uyuduklarını söylüyor. %31’i ise 6-8 saat uyuyarak hafta içi uyku düzenlerini bozmadan devam ediyorlar.

Geç yatıyoruz, erken kalkıyoruz

Araştırmaya katılanların %50’den fazlası gece 00:00-02:00 arası uyuduklarını belirtiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri evde televizyon eğlencesinin olması. Bununla beraber, katılımcıların yaklaşık %35’i 22:00-00:00 arasında uyuyor. %50’lik bir kesim uyanmak için saatlerini 06:00-08:00 arasında bir zaman dilimine kuruyor. %31'i 08:00-10:00 arasında uyanıyor.

Çalar saat çalar çalmaz kalkıyoruz

Çıkan sonuçlara göre, %55’imiz alarm çaldığında kısa süre içerisinde kalkıp alarmı ertelemiyor ve hemen yataktan çıkıyor. %44'lük azımsanmayacak bir kesim ise alarmı erteleyebilecekleri kadar erteliyor ve bu erteleme 1 saate kadar çıkabiliyor.

Rüyalarımızı hatırlamıyoruz

Genel olarak rüyalarımızı uyku sonrası hatırlamıyoruz. Katılımcıların %82'i rüyalarını tam olarak hatırlayamadıklarını söylerken, katılımcıların %17’si rüyalarını hatırladıklarını belirtti.