19 Mart Uyku Günü'ne özel olarak Kitlekaynak platformu Bounty uygulaması üzerinden yapılan araştırma Türklerin uyku alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Türkiye'nin uyku haritası özelindeki soruları yanıtlayan 502 kişinin %75.50'si erkek, %24.50'si kadın katılımcılardan oluşuyor. Araştırmaya katılan kişilerin, %35.06'i 18-21, %26.29'u 22-26, %18.73'ü 26-30, %11.55'i 31-35, %6.97'si 36-45, ve %1.4'ü 47 yaş ve üzeri.
Hafta
içi çalışıp hafta sonu uyuyoruz
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %63’ü hafta içi 6-8 saat arası uyuyor. Hafta sonu çalışılmayan günler de ise, katılımcıların %47’si 8-10 saat arası uyuduklarını söylüyor. %31’i ise 6-8 saat uyuyarak hafta içi uyku düzenlerini bozmadan devam ediyorlar.
Geç
yatıyoruz, erken kalkıyoruz
Araştırmaya katılanların %50’den fazlası gece 00:00-02:00 arası uyuduklarını belirtiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri evde televizyon eğlencesinin olması. Bununla beraber, katılımcıların yaklaşık %35’i 22:00-00:00 arasında uyuyor. %50’lik bir kesim uyanmak için saatlerini 06:00-08:00 arasında bir zaman dilimine kuruyor. %31'i 08:00-10:00 arasında uyanıyor.
Çalar
saat çalar çalmaz kalkıyoruz
Çıkan sonuçlara göre, %55’imiz alarm çaldığında kısa süre içerisinde kalkıp alarmı ertelemiyor ve hemen yataktan çıkıyor. %44'lük azımsanmayacak bir kesim ise alarmı erteleyebilecekleri kadar erteliyor ve bu erteleme 1 saate kadar çıkabiliyor.
Rüyalarımızı
hatırlamıyoruz
Genel olarak rüyalarımızı uyku sonrası hatırlamıyoruz. Katılımcıların %82'i rüyalarını tam olarak hatırlayamadıklarını söylerken, katılımcıların %17’si rüyalarını hatırladıklarını belirtti.