Uzun süre güneşte kalmayın!

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Ciltte erken yaşlanma, gözde katarakt gelişimi, deri kanseri ve güneş lekeleri... Bunlara maruz kalmamak için güneşten kaçının!

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, sağlık üzerinde olumlu etkileri olan güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınması durumunda ciltte erken yaşlanma, gözde katarakt gelişimi, deri kanseri ve güneş lekelerinin ortaya çıkabileceğini bildirdi.



Müdürlükten yapılan açıklamada, güneş çarpmasının, güneş veya aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak vücut ısısının düşürülememesiyle karakterize bir tablo olduğu belirtildi.



Bilinç kaybından önce tedaviye başlanması durumunda iyileşme şansının yüksek olduğu ifade edilen açıklamada, sıcak bitkinliğinin, uzun süre aşırı sıcağa maruz kalma ve yeterli miktarda sıvı almamaya bağlı su ve mineral kaybıyla meydana geldiği ifade edildi.



Sıcak bitkinliğinin, sıklıkla yaşlılarda, yüksek tansiyonu olanlarda ve güneş altında çalışanlarda görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Aşırı terleme, yorgunluk, halsizlik, bayılma hissi, nabız hızlanması, ateş yükselmesi belirtileriyle kendini gösterir. Deri soğuk ve nemlidir, nabız hızlı ve zayıftır, solunum hızlı ve yüzeysel, şuur açıktır. Güneş çarpmasının daha hafif şekli olup hayati tehlike yoktur. İlk yardım uygun ve zamanında yapılırsa genel durum hızla düzelir.



Sıcak krampları, aşırı aktivite sonucunda terlemeye bağlı vücutta hızlı su ve mineral kaybı meydana gelir. Düşük mineral seviyeleri, kaslarda sıcak kramplarına neden olabilir. Sıcak krampları aynı zamanda sıcak bitkinliğinin belirtilerinden biridir. Kramp meydana geldikten sonra en az birkaç saat fiziksel aktivitede bulunulmamalı, bir saat içerisinde geçmezse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."



"Güneş yanığı olan yerlere yağ, salça, yoğurt ve diş macunu gibi maddeler sürülmemeli"

Açıklamada, uzun süreli güneş ışığına maruz kalındığında meydana gelen güneş yanığının, deriye hasar verdiği ve bundan kaçınılması gerektiği vurgulanarak, güneş yanığında derinin kızarık, ağrılı ve aşırı derecede sıcak olduğu aktarıldı.



Etkilenen kişide ateş, su toplanması (bül) ve şiddetli ağrı olması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Güneş yanığından korunmak için güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalı, güneş yanığı olan yerler soğuk su ile silinmeli, etkilenmiş bölgelere nemlendirici tıbbi losyon sürülmelidir. Yağ, salça, yoğurt ve diş

macunu gibi maddeler kesinlikle sürülmemeli, büller patlatılmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.



Sıcak ve nemli havalarda aşırı terlemeye bağlı sıcak döküntüsünün (isilik) meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, her yaşta görülmesine karşın, hastalığın sıklıkla bebeklerde ortaya çıktığı kaydedildi.



Sıcak döküntüsünün küçük kızarıklıklar şeklinde olduğu, sıklıkla boyun, göğüs, dirsek iç yüzü gibi kıvrım yerlerinde görüldüğü anlatılan açıklamada, kızarık bölgelerin kuru tutulması, daha serin ve az nemli ortam sağlanması gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, "Güneş ışınlarının sağlık üzerine oldukça önemli olumlu etkileri mevcuttur. Güneşin, geç dönem etkilerinde ise uzun süre maruz kalındığında olumsuz etkiler de ortaya çıkabilir. Ciltte erken yaşlanma, gözde katarakt gelişimi, deri kanseri ve güneş lekelerinin ortaya çıkması bu olumsuz etkilerindendir" ifadelerine yer verildi.



(AA)