En yüksek antioksidan özelliğe sahip 50 besin arasında 14. sırada yer alan vişne, içindeki potasyum, kalsiyum ve fosfor sayesinde ateşli hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor!

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, vişnenin vücut direncini arttırdığını bildirdi. İnanç, vişnenin içeriğinde, vitamin, mineral ve meyveye antioksidan özelliği veren "antosiyanin" maddesi bulunduğunu belirtti.İçeriğindeki A, E ve C vitaminlerinin yanı sıra bol miktarda antioksidan madde içeren vişnenin özellikle sonbahar döneminde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, şunları kaydetti:"Vişne, içindeki potasyum, kalsiyum ve fosfor sayesinde ateşli hastalıklara karşı bir kalkan oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre, vişne suyu, antioksidan özellikleriyle dikkat çeken üzüm suyu ve bitter çikolata gibi bilinen ürünleri geride bırakıyor. Vişne ve vişne suyu ayrıca, nefes alıp verirken bedene alınan toksit maddelerden arınmak için önemlidir."İnanç, belirlenen en yüksek antioksidan özelliğe sahip 50 besin arasında 14. sırada yer alan vişnenin suyunun tüketiminin, bahar aylarında düşen direnci arttıracağını ifade etti.Vişne suyunun ayrıca çeşitli mikrop ve toksinlere karşı vücudu koruyucu etkiye sahip olduğunu aktaran İnanç, "Mucize meyve vişne, ödemin atılmasını, mide ve karaciğerin düzenli çalışmasını da sağlıyor" ifadelerini kullandı. (AA)