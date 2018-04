Vitamin deposu, kırmızı meyveler!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Raflardaki meyvelerin rengi kırmızıya çalmaya başladı. Vişne, böğürtlen, kırmızı erik, karpuz, incir, mürdüm eriği ve üzümün bolca bulunduğu bu dönemde bir yandan leziz ve taze yaz meyvelerini yiyip bir yandan da vitamin ve mineral depolarınızı doldurmaya ne dersiniz? İşte içerdikleri:

Vişne: A, E, C, B grubu vitaminleri ile potasyum.

Böğürtlen: C ve B grubu vitaminleri.

Erik: A, B1, B2, C vitaminleri ile beta karoten.

Karpuz: A, B, C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum ve demir.

İncir: A, B1, B2 vitaminleri ile potasyum, demir, kalsiyum, fosfor ve magnezyum.

Üzüm: A, C, B grubu vitaminleri ile sodyum, potasyum, magnezyum,