Yorgunluk hali sabahları zor uyanma, işe gitme isteksizliği, tüm gün uyku halinin devam etmesi ve yemeklerden sonra uyku ihtiyacının daha da artması şeklinde olabiliyor.

Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, vitamin eksikliğinin yorgunlukla karıştırılabileceğini söylüyor ve ekliyor: “Kendinizi enerjisiz, bir iş yapmaya isteksiz hissediyorsanız, saçlarınız daha çok d��külmeye başladıysa, tırnaklarınız güçsüz ve daha kolay kırılıyorsa nedeni özellikle B12, D vitamini ve folik asit eksikliği olabiliyor. Hele de bu şikayetler günden güne artıyor ise mutlaka tetkik yaptırmanız ve hekimin önerileri doğrultusunda vitamin takviyelerinizi aksatmadan kullanmanız gerekiyor.







Propolis nedir?

Bağışıklık için aradığınız her şey onda var. Arıların petekleri kapladığı reçinemsi maddenin ismine propolis deniliyor. İçeriğinde BI, B2, C ve E vitaminleri, fenolik asitler, polifenoller, mineraller ve aminoasitler yer alıyor. Boğazınızda batma, kaşıntı mı hissettiniz, hemen bir bardak sütün içerisine karıştırın ve için.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

