Vitaminler, normal büyüme ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli organik öğeler. Dilara Koçak, Dilara Koçak ile İyi Yaşam kitabında vitaminlerle ilgili önemli noktaları da anlatıyor.

Vitaminleri iki kategoride anlatabiliriz;

Yağda ve suda eriyen vitaminler

Yağda eriyen vitaminlerle suda eriyen vitaminleri ayıran en belirgin özellik, vücuttaki sindirim ve kullanılış biçimleridir. Yağda eriyen vitaminler, yediğimiz yağların ve karaciğerin ürettiği safranın yardımıyla emilirler. Sindirim sisteminden yağlarla birlikte ayrılır, vücutta yağlara sarılı olarak dolaşırlar ve yağlı dokularda depolanırlar. Vücutta depolandıkları için de, günlük önerilen dozun üzerinde alındıkça vücutta birikme yapar ve zehirlenmeye yol açabilirler. Suda eriyen vitaminler, yağda eriyenlerin aksine, vücutta birikmeden, gerekli görevlerini tamamlayıp vücudu terk ederler. Hücrelerde ihtiyaç duyulmayan miktarlar, böbrekten idrar yoluyla atılırlar. Suda eriyen vitaminlerin bir özelliği de, çok çabuk değer kaybetmeleridir. Hemen tüketilmeleri gerekir. Pişirme, saklama veya herhangi bir işleme sokulma ile, B ve C vitaminlerinin büyük bir kısmı yok olabilir. Vitaminlerin herhangi biri vücuda alınamazsa, o vitaminin yardımcı olduğu kimyasal tepkime yürümeyeceğinden, büyümede ve vücut çalışmasında aksamalar olur. Vitaminlerin yiyeceklerdeki dağılımı değişiktir. Bazı yiyeceklerde bir veya birkaç vitamin yüksek yoğunlukta bulunurken, diğer bazı vitaminlerin çok az bulunduğu görülmektedir. Yiyecekler saflaştırıldığı zaman vitamin değerleri azalır. Aynı şekilde, yiyeceklere hazırlama, pişirme ve saklama amacı ile uygulanan işlemler de vitaminleri etkilemektedir.

Yağda eriyen vitaminler

A Vitamini

Yağda eriyen bir vitamindir. A vitamini kaybını önlemek için yağların ve yağlı yiyeceklerin karanlık, serin yerde, metallerden uzak olarak saklanması gerekir. Birkaç kez kızartma yapılmış yağlarda A vitamini kaybı çok olur. Suda erimediği için, normal pişirme koşullarında, yeşil sebzelerdeki kayıp oranı yüzde 15-20 kadardır. Sarı sebzelerdeki kayıp ise, yüzde 30-35 civarındadır. Karotenoidlerden zengin olan sarı, turuncu, yeşil sebze ve meyvelerin, serin, oksijensiz ortamda saklanmaları gerekir. Kurutma ile sebze ve meyvelerdeki kayıp oranı yüzde 25-30 kadardır. Oda sıcaklığında beklerken, karotenin A vitamini aktivitesindeki kayıp yüzde 60’a kadar çıkabilmektedir. A vitamini, hayvansal yiyeceklerden en çok balık, karaciğer ve vücut yağı, süt ve süt yağı ile yumurta sarısında bulunur. Bitkisel olarak ise, karotenoidler en çok sarı, turuncu ve yeşil sebze-meyvelerde bulunur. Normal durumlarda, hayvansal kaynaklı A vitamininin (retinoidlerin) tamamı emilebilmektedir. Bitkisel kaynaklı karotenlerin emilmesi daha güçtür. Normal olarak sarı ve yeşil sebzelerdeki karotenlerin emilme oranı, yüzde 35-65 arasında değişir. A vitamininin aktif durumda bulunmasında, antioksidan özelliklerinden dolayı E ve C vitaminleri yardımcıdır. Bu vitaminler, A vitamininin vücuttaki oksidasyonunun önlenmesine de katkıda bulunurlar.

A vitamininin vücudumuza etkileri

• A vitamininin, gözün değişik ışık durumlarında görebilmesi ile ilgili önemli görevleri vardır.

• A vitamini büyüme için gereklidir. A vitamininin büyümedeki rolü, epitelyum dokuların sağlığı ve kemiklerin gelişimi ile ilgilidir.

• A vitamini üreme için gereklidir.

• A vtamini ve karotenlerin kansere karşı koruyucu olduğu ileri sürülmektedir. Karotenoidler, kanser oluşumuna karşı tekli oksijeni tutarak, hücreyi oksidasyon stresinden korur.

• A vitamini bağışıklık sisteminin yeterliliği için de gereklidir. A vitamini, demir metabolizması ve tiroid hormonları ile de ilgilidir.

• Epitelyum dokunun görevini yeterince yapamaması sonucu, vücuda enfeksiyonların girişi kolaylaşır. Bu nedenle, A vitamini yetersizliğinde enfeksiyon hastalıklarına yakalanma olasılığı artmaktadır.

• A vitamini, kemiklerin ve dişlerin sertleşmesinde ve protein sentezinde önemlidir. Eksikliği halinde, büyüme yavaşlamaktadır.

• A vitamini yetersizliğinin anemi (kansızlık) ile de ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Aklınızda Bulunsun: Diyet yağı, A vitamininin vücuda alınmasında önemli bir etkendir. Diyette yağdan gelen günlük enerji, yüzde 7’den az olduğunda karotenlerin emilmesi olanaksızdır ve retinoidlerin emilme oranı da düşmektedir. Karotenleri içeren sebze ve meyveler, ya yağ bulunan bir yemekle ya da yeterli miktarda yağ eklenerek tüketilmelidir.

Günlük Gereksinim: Erkek için 900 mcg, kadın için 700 mcg, gebelik dönemi için 770 mcg, emzirme dönemi için 1200 mcg.