Yaşlılarda hareketsizlik, kemikleri zayıflatıyor

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Hareketsizlik kemiği zayıflatıyor ve kırık riskini artırıyor.

Düşme sonrası görünen kalça kırığı riskini azalmak için evden çıkmayan yaşlıların hareketsiz kaldıkları ve bunun da kemiği zayıflattığı bildirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Göktürk, yaptığı açıklamada, kalça eklemini oluşturan uyluk kemiğinin boyun kısmında veya boynun hemen altında "trokanterik bölge" adı verilen kısımda görülen kırıklara, "kalça kırığı" dendiğini söyledi.

Yaşlılarda kalça bölgesi kırıklarının giderek arttığını ve bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Göktürk, şöyle konuştu: "Kırıklar daha çok 65-70 yaşlardan sonra artmaktadır. Yaşam süresi uzadıkça bu kırıkların artması beklenmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda son yıllarda, ABD'de her yıl yaklaşık 300 bin kalça kırığı vakası ile karşılaşıldığı bildirilmektedir. 2050 yılına yaklaşırken dünyada her yıl 6 milyon kişide kalça bölgesi kırığı görüleceği öngörülmektedir. Yaşlılarda görülen kalça kırıklarında kemik erimesi önemli bir nedendir. Ancak yaşlılarda görmenin azalması, denge sorunları, hareket ve yürüme güçlüğü, genel sağlık sorunlarının daha fazla olması gibi nedenlerle düşmenin daha fazla görülebildiği unutulmamalıdır."

Göktürk, ileri yaş döneminde görülen kalça kırıklarının, kemik erimesinin özellikle menopoz sonrası kadınlarda daha yaygın olması nedeniyle kadınlarda daha sık görüldüğünü dile getirdi.

Yaş ilerledikçe söz konusu kırıklarda hayati tehlikenin arttığına da değinen Göktürk, hayati risk konusunda hastada akciğer sorunları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi sorunların olup, olmamasının da önem taşıdığını kaydetti.

Yaşlıları kalça kırığından korumanın önemini aktaran Göktürk, "Yaşlılarda görülen kalça kırıkları genellikle basit düşmeler sonucu oluşur. Hastalar düşme riskini azaltmak için evden çıkmak istemezler. Ancak bu yapılan en büyük hatalardan birisidir. Hareketsizlik kemiği zayıflatır ve kırık riskini artırır" ifadelerini kullandı.

Göktürk, vücuttaki kemik erimesinin önlenmesindeki en iyi yöntemin düzenli spor yapmak olduğuna değinerek, yaşlılık döneminde spor yaparken aşırıya gidilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)