Aşırı terleme problemi özellikle yaz aylarında bir kabusa dönüşebiliyor! Peki aşırı terlemenin bir çözümü var mı? Tedavi için neler yapılabilir?





Aşırı sıcakların ülkemizi vurduğu yaz aylarında kadın-erkek ayırt etmeksizin en çok terlemekten şikâyet ediyoruz. Sosyal hayatımızı olumsuz etkileyen aşırı terlemenin 10 dakikalık tedavisini, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak anlatıyor.Yaz aylarında güzelleşmek adına kişisel bakımlar özen gösterirken bir yandan da müdahale edemediğimiz vücudumuzun sıcaklara verdiği doğal tepkilerle başımız dertte. Bazı kişilerin daha yoğun yaşadığı terleme doğal olmasına karşın sosyal hayatı etkileyen sorunlar yaratıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak aşırı terlemenin cerrahi dışı tedavi yönteminden bahsediyor.Hiperhidroz ya da yaygın kullanılan adıyla aşırı terleme durumu, kişinin ısı düzenlenmesi amacını aşan miktarda terlemesi olarak tanımlanıyor. Her 100 kişiden 3’ünde aşırı terleme durumu görülüyor. Aşırı terlemenin vücudun tüm bölgelerinde görülebildiğini belirten Aysun Bölükbaşı Mamak, en sık koltuk altları, avuç içleri ve ayak tabanlarının terlediğini; bu durumun kalıtımsal olabildiğini belirtiyor.Kişi heyecanlandığında ve stres altında terleme artıyor. Terleme koltuk altlarında meydana gelen kötü kokunun yanı sıra giysilerin ıslanmasına ve lekelenmesine neden oluyor. Elleri terleyen kişiler için tokalaşmak da büyük sorun oluyor. Ayak terlemeleri hem sağlık sorunlarına, hem de kokuya yol açıyor. Hiperhidroz-aşırı terleme kişiyi psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan olumsuz etkilerken, günlük hayatını güçleştiriyor.El-ayak terlemelerinin özellikle Japonlarda, dünya genelinden 20 kat daha fazla görüldüğünü söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak “hiperhidrozun tedavisinde ilk önce duruma yol açan sistemik bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır” diyor. Çeşitli hormonal bozukluklar, özellikle de tiroid hastalıkları terlemeyi arttırabilir.Aşırı terlemenin tedavisinde en güncel yöntemin botox uygulamaları olduğunu anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, koltuk altına, avuç içi ve ayak tabanlarına botox iğneleri uygulandığını ve böylece terlemenin 6-9 ay boyunca engellendiğini belirtiyor. Muayenehane ortamında yapılan botox uygulaması yaklaşık 10 dakika sürüyor. Etkisinin kalıcı olmamasına karşın, kolay uygulanabilmesi ve yan etkilerinin çok az olması nedeni ile botox, aşırı terleme tedavisinde en çok tercih edilen tedavi yöntemi olma özelliğini koruyor.