Eller, koltuk altı, ayaklar ve yüz bölgesi başta olmak üzere 'vücudun olması gerekenden fazla terlemesi’ olarak adlandırılan aşırı terleme sorunu, kişinin kariyerinden sosyal hayatına hatta özel hayatına kadar pek çok soruna neden oluyor.

Aşırı terleme sorunu yaşayan kişiler özgüven eksikliği yaşıyor. Bu sorun yüzünden kariyeri sekteye uğrayan, özel hayatında ve ilişkilerinde sorunlarla karşılaşanlar bile var. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yıldıray Bekar, “Aşırı terleme kişide saklanma ihtiyacı oluşturuyor. Tokalaşmak bile zaman zaman onlar için utanç verici olabiliyor. Bu nedenle çareyi sosyal ortamlardan uzaklaşmakta buluyorlar. Aşırı terleme sorunu olanlar, elleri terlediği için el ele tutuşmaktan çekiniyorlar ve yeni bir ilişkiye başlamalarını zorlaştırıyor. Ancak bu sorundan kalıcı bir şekilde kurtulmak mümkün” diyerek, aşırı terleme sorunu ve tedavisiyle ilgili bilgiler verdi...

YAZ-KIŞ FARK ETMİYOR

Ter; vücudun dış ortamla ısı transferini sağladığı gibi aynı zamanda toksik maddelerin vücut dışına atılmasını da sağlıyor. İnsanın günlük hayatını olumsuz etkileyecek boyutta olan terlemeye ‘Hiperhidrozis’ deniyor. Genellikle eller ve koltuk altında daha sık olmak üzere yüzde ve ayaklarda da görülüyor. Aşırı terleme her yüz kişiden birini etkiliyor. Bu sorunu yaşayan kişiler, yaz ya da kış mevsim fark etmeksizin her dönem belirli bölgelerinde aşırı terleme sorunu yaşıyorlar.

JAPONLARDA 20 KAT FAZLA

Aşırı terlemenin özel bir sebebi yok. Vücuttaki sempatik sinir sistemi hiperaktif yani aşırı çalışıyor. Dolayısıyla belli grup kişilerde ya da belli şartlarda daha fazla görülmesi diye bir durum söz konusu değil. Ancak Japonlarda 20 kat daha fazla görülüyor. Uyku dışında her daim terliyorlar. Kadın ya da erkek olmak da terlemeyi etkilemiyor. Ancak kadınlar tedavi konusunda daha hassaslar erkekler tedaviden kaçıyor.

ERGENLİKTEN SONRA ARTIYOR

Aşırı terleme, özellikle ergenlik çağından sonra artış gösteren, her cins ve sosyal yapıdaki insanda görülen, tedavi edilmesi gereken patolojik klinik bir durum. Bu klinik hastalık tablosu, hastaların sosyal yaşamlarını ileri derecede olumsuz etkileyebiliyor. Mesleki başarılarına hatta bazılarının profesyonel mesleklerini yapamamalarına bile neden oluyor.

MESLEK BIRAKTIRIYOR

Stres ve yoğun iş temposu aşırı terlemeyi tetikliyor. Sürekli iş toplantıları ve çok fazla kişiyle temas eden kişiler için aşırı terleme sorunu güvensizlik, öz güven eksikliği, saklanma ihtiyacı, sosyal ortamlardan uzaklaşma gibi sonuçlara neden oluyor. Bu durum ise uzun vadede kariyerlerini olumsuz etkiliyor. Op. Dr. Yıldıray Bekar, "Hastalarımızın çoğu, ‘kimse ile tokalaşamıyorum, günde 2-3 kez gömlek değiştiriyorum, topluluk içine çıkamıyorum’ gibi şikayetlerle bize başvuruyor. Kişi eğer bu durumdaysa tıbbi destek gündeme gelir. Ruhsal ve bedensel sağlığa darbe vuran bu rahatsızlık için mutlaka tıbbi yardım alınmalı. Çünkü bu sorun bir süre sonra kişinin asosyalleşip, içe kapanmasına neden oluyor. Hatta meslek seçimlerini etkiliyor. Başka insanlarla fazla iletişime girmeyi gerektirmeyen daha bireysel çalışabilecekleri mesleklere yöneliyorlar" diyor.

ÖZEL HAYATI DA VURUYOR

Sadece sosyal hayatı ya da kariyeri olumsuz etkilemiyor aşırı terleme sorunu aynı zamanda duygusal ilişkileri de sekteye uğratabiliyor. Elleri terlediği için el ele tutuşmaktan çekinen kişiler yeni bir ilişkiye başlamada da zorlanıyor.

KALICI ÇÖZÜM CERRAHİ

Aşırı terleme sorununu en kalıcı ve güncel tedavi yönteminin klipsli ETS (Endoskopik Torakal Sempaktektomi) olduğunu söyleyen Bekar, yöntem hakkında şu bilgileri veriyor: "Yaklaşık bir saat süren kapalı ameliyat yöntemi olan ETS ile her iki koltuk altından sırayla (sağ, sonra sol taraf) beş milimetrelik, küçük iki tane delik oluşturacak kesi yapılır. Bu 5 mm’lik kesilerden birinden kamerayla girilip, terlemeye neden olan sempatik zincir bulunur. Etkilenen bölgeye göre (el, koltukaltı, yüz) o sinir zincirinin ilgili bölümlerine titanyum klips yerleştirilir. Klipsi yerleştirdikten sonra işlem biter. Ameliyatın etkisi; hasta henüz ameliyat masasında iken, sinirin kesilmesi veya sinire klips takılması ile hemen başlar (ilk 10 dk. içerisinde). Hastalar aynı gün taburcu edilip, ertesi gün banyo yapmalarına bile engel olmayacak bu işlemden iki gün sonra da normal günlük iş hayatlarına dönebiliyorlar. Başarı oranları yüzde 98-99 civarında. Komplikasyon oranı yok denecek kadar az.”

OBEZİTE AŞIRI TERLEME NEDENİ

Guatr, obezite, bazı metabolik hastalıklar ve bunların tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar, sempatik sinirlerdeki aktiviteyi arttırarak aşırı terlemeye neden olabiliyor. Özellikle heyecanlı kişilerde, genç ve orta yaş grubunda daha fazla görülen aşırı terleme hastalığında botoks, iyontoferez gibi tedavi yöntemleri kullanılabiliyor. Bu yöntemlerle; el, ayak, koltuk altı, sırt ve yüz kısmındaki aşırı terleme sorunu tamamen çözülemese de geçici süre azaltılabiliryor. Ayrıca bu tedavilerin kısa ve orta vadede tekrarlanması gerekiyor.