Temiz olmayan suları içmek ve sıcaklarda çabuk bozulan yiyecekleri tüketmek yazın ishal riskini artırıyor. Peki, ishalden korunmak için nelere dikkat etmelisiniz?

Bunaltan sıcaklar ile birlikte su tüketimimiz de arttı. Temiz olmayan suları tüketmek ise ishale neden olduğu gibi, sıcaklarda çabuk bozulan yemekler de ishalin en büyük sebebi. Yaz aylarında ishalin görülme sıklığının arttığını belirten Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşat Bozkurtgil, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:

İshal (diyare); sulu dışkılama, dışkı miktarında ya da dışkılama sıklığında artmadır. Nedenleri ise çeşitlidir. En sık bakteri, virüs, parazit, mantar gibi infeksiyon etkenleri ile meydana gelir. Akut ishaller genellikle iki hafta süreli olmak ile beraber kronik ishaller aylar, yıllar boyu sürebilir. İçtiğimiz suyun yanı sıra yediklerimiz de ishale neden olabilir. Özellikle kavun, incir, alkol, çok yemek yeme, kullanılan ilaçlar da ishali tetikleyebilir. İshali önlemek için temiz içme suyu kullanmak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve güvenli yerlerden yemek yemek alınacak en önemli tedbirler arasındadır.

YAZ AYLARINDA ARTIYOR

Yaz aylarında ishalin görülme sıklığı artmakla birlikte en çok bebeklerde ve çocuklarda görülüyor. Sıvı dışkılama, büyük tuvaletinin tutamama, fazla dışkılama, susuzluk, bulantı ve kusma, yüksek ateş, halsizlik ve karın ağrısı ishalin belirtileri arasında. Belirtiler ishalin şiddetine göre değişiklik göstermek ile birlikte genellikle sıvı kaybı çok oluyor. Bu nedenle kaybedilen sıvının yerine konması büyük önem taşıyor. Su tüketimi ve sıvı gıdaların tüketimini arttırmak ise tedavi aşamasının en önemli noktasını oluşturuyor. Bir günden fazla süren yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısının eşlik ettiği durumlarda ise mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.

EN FAZLA BEBEK VE ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Dünyada her yıl milyonlarca çocuk ishale bağlı nedenler yüzünden hayatını kaybediyor. İshale karşı tedbir almak büyük önem taşıyor. Anne sütü içinde bulundurduğu koruyucu maddeler sayesinde ishale karşı da kalkan görevi görüyor. Bu sebeple anne sütü ile bebeğin beslenmesini sağlamak gerekiyor. Özellikle bebeklere içirilecek suyun kaynatılmasında da fayda var.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: