Yemeklerin tadına bakmadan tuz eklemeyin

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Tuzun vücut ihtiyacının üzerinde kullanılmasının; kalp hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi birçok kronik hastalığa davetiye çıkardığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Çapaş, "Tuzu azaltmanın pek çok yolu var ancak ilk önce, yemeklerin tadına bakmadan tuz eklemeyi terk etmeliyiz" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Çapaş, tuz tüketiminin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada artış gösterdiğini kaydederek, tuz tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla 11-17 Mart'ın Dünya Tuza Dikkat Haftası olarak belirlendiğini bildirdi. Çapaş, "Vücudumuzun diğer tüm minerallere olduğu gibi tuza da ihtiyacı bulunuyor. Tuzda bulunan sodyum sayesinde vücudun sıvı ve kan basıncı dengeleniyor, kas ve sinir sistemi düzgün çalışıyor. Sağlıklı bir yetişkinin günde 2 bin miligram sodyuma ihtiyacı bulunuyor. Bu sodyum oranı günlük 5 gram tuz tüketimi ile sağlanabiliyor. Fakat ülkemizde günlük tuz alım oranı kişi başına 15 gramı buluyor'' diye konuştu.

Çapaş, "Tuz tüketimini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı 2011 yılından beri ‘Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı' uyguluyor. Bu program kapsamında ekmeklerdeki tuz oranı düşürüldü, okul kantinlerinden tuz içeriği yüksek cips gibi ürünler, restoranlardaki yemek masalarından da tuzluklar kaldırıldı'' ifadelerini kullandı. Bu önlemlerin sadece sosyal hayatta işe yarayacak öneriler olduğuna dikkat çeken Çapaş, herkesin bireysel tuz tüketimini azaltmaya yönelik bilinçli adımlar atması gerektiğini belirtti.

Diyetisyen Çapaş, tuz tüketimini azaltan önerileri de şöyle sıraladı:

"Yemeklerin tadına bakmadan tuz eklemeyin. Sodyumu azaltılmış tuz kullanın. Sofrada tuzluk kullanmayın. Bu sayede günlük tuz alımını yüzde 15 oranında azaltabilirsiniz. Taze ve tuz eklenmemiş besinleri tercih edin. Tuz içeriği yüksek olan zeytin, peynir, turşu gibi salamura besinleri ve konserve besinleri daha az tüketin. Daha fazla taze meyve sebze tüketerek ihtiyacınız olan sodyum, potasyum gibi mineralleri bu besinlerden alın. Salam, sosis gibi işlenmiş hazır gıdaları sık tüketmeyin. Satın aldığınız hazır besinlerin etiketlerini mutlaka okuyun, tuzu az olanı tercih edin. Yemeğinizin lezzetini artırmak için tuz yerine kokulu bitkiler, mercanköşk, maydanoz, nane, kekik, rezene, fesleğen, limon, biberiye, baharatlar, tuzu azaltılmış soya sosu, hardal gibi sosları kullanın. Ev salçası kullanıyorsanız, yemeklerinize ilave tuz eklemeyin. Hazır etlerin, tavuk sularının ve hazır çorbaların içerisinde de fazladan sodyum bulunduğunu unutmayın. Atıştırmalık olarak cips, tuzlu kuruyemiş yerine kuru meyve tercih edin. Ev dışında yemek yiyorsanız az tuzlu besinleri tercih edin. Restoranlarda garsondan salatanızın sosunu ve tuzunu eklemeden getirmesini rica edin. Bol su için, maden sularının sodyum içeriği etiketten kontrol ederek tüketin."

(DHA)