Amerika'dan gelen yeni bir diyet trendi, diyete olan bakış açısını değiştiriyor.
Diyet yaparken sürekli midenizin zil çalmasından
şikayetçiyseniz, imdadınıza Amerika'dan gelen yeni bir diyet trendi
yetişiyor: Volumetrik Diyet! ''Hacim Diyeti'' olarak da
adlandırabileceğimiz bu diyet trendi, yeni bir çığır açıyor. Çünkü
temeli, ''doyana kadar ye'' prensibine dayanıyor.
Nesnelerin hacmini ölçmeye yarayan bir birim olan ''volumetri''den adını
alan diyet yöntemi, besinleri kalori değerlerine göre değil, hacim
değerlerine göre sınıflandırıyor. Bir örnek vermek gerekirse: 15 tane
üzüm, tartıda 100 gram geliyor ve kalorisi de 70 civarında. 15 tane
kurutulmuş üzüm ise en fazla 20 gram ve onun da kalorisi 70 civarında.
Peki, 100 gram üzümle mi doyarsınız, yoksa 20 gram kuru üzümle mi? Her
ikisinin de kalorisi aynı ise, daha hacimli olan taze üzüme uzanmaz mı
şimdi eliniz?
Bu soruya ''evet'' deme ihtimaliniz çok yüksek. Zaten araştırmalar da
bunu gösteriyor. Pennsylvania'da yapılan bir araştırmaya göre insanlar,
''doyana'' kadar yemek yiyor. Bu durumda ''ne'' yediğinin pek bir önemi
kalmıyor. Düşük kalorili de olsa, yüksek kalorili de olsa, temel amaç
''doydum'' hissini yaşamak!
Bu araştırmadan yola çıkarak ''Volumetrik Diyeti'' geliştiren Beslenme
Uzmanı Barbara Rolls, normalden daha az yiyerek zayıflamanın çok zor
olduğunun altını çiziyor: ''Besinleri kısarak yapılan diyet, ilk başta
kilo verdirir ama uzun vadede başarılı olamaz. Çünkü 'açlık' hissinin
bastırılması gerekiyor!''