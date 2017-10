Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç için yılbaşı sofrasında abartıya kaçmamaya özen gösterin. İşte Elemental Wellness ekibinden Diyetisyen Aslıhan Küçük'ün yılbaşı sofralarıyla ilgili önerileri...

Yılbaşı geceleri, diyetlerin unutulduğu, birbirinden zengin menülerin hazırlandığı ve vücut için tehlike çanlarının çaldığı zamanların başında gelir. Oysa hem yılbaşı sofrasının tadını çıkarmak hem de yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmak bizim elimizde!

Kahvaltınızı atlamayın!

31 Aralık sabahı kahvaltıyı es geçmeyin. "Yılbaşı akşamı çok yiyeceğim" diye düşünerek öğün atlamak yanlış bir davranış. Akşamı düşünerek kahvaltıda daha posalı ve az yağlı bir menü tüketmek güne iyi bir başlangıç sayılabilir. Örneğin; süt ve kahvaltılık tahıl gevreği ile hazırlanmış bir kahvaltı ya da tam buğday unu ekmek ile peynirli yağsız bir tost tercih edebilirsiniz. Bol maydanoz, domates, salatalık gibi sebzeleri de tüketmeyi de unutmayın!



Hazırlıklar...

Yemek hazırlarken en lezzetlisine ulaşmak için minik tadımlar yaparız ancak bu gecenin özel bir gece olduğunu göz önünde bulundurursak yapacağınız çeşit de artacağından dolayı tadım yaptığımız yemek miktarı da o oranda artacaktır, bu durumda daha gece başlamadan gereksiz kalorilerle dolmuş olursunuz. Kendinizi iyi hissettirecek yemek seçimleri yapın ve küçük bir ara öğün yaparak yemeğe çok aç oturmamaya özen gösterin. Örneğin; 1-2 dilim yağsız dil peyniri ve grisini, taze meyve ile sütlü kahve veya 1-2 adet kuru meyve ile 10 fındık/badem iyi seçimlerdir.



Pişirme yöntemlerine dikkat edin

Daha az kalori almak için pişirme yöntemlerinize dikkat edin. Kızartma, kavurma yerine fırında ya da ızgara tercih edebilirsiniz. Sofralarınızda kalorisini sorun etmeden yiyebileceğiniz yoğurtlu, sebzeli ve yağı az olacak şekilde mezeler veya sebze püreleri hazırlayın; patlıcan salatası, cacık, haydari, kereviz salatası, ıspanak püresi en güzel alternatiflerinizdendir.



Sağlıklı atıştırmalıklar seçin

Yemek sonrası, gece devam ederken yüksek kalori almamak için, taze sebze ve meyveleri atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz. Salatalık, havuç, renkli biber, çiğ karnabahar, brokoli, kereviz sapı, brokoli, kuşkonmaz gibi sebzeleri bir kaseye doldurun, yanına da yağsız yoğurt, light labne peynir, kuru nane, kekik ve kırmızıbiber ile kendi dip sosunuzu yaparak hem keyif alın hem de formunuzu koruyun.



"Yeni yıla tatlısız girilmez" diyorsanız...

Yılbaşı tatlısı olarak incir tatlısı, cevizli kabak tatlısı, kaymaksız ayva tatlısı, fırında armut veya elma gibi meyve tatlılarını veya bol tarçınlı sütlü tatlılarını tercih edin. Tabii ki en güzeli meyvenin kendisini yemek olacağını unutmayın!



Alkol tüketimine dikkat!

Yemekte kontrolü sağladınız ama alkolü kaçırmışsanız yatmadan önce hazırlayacağınız alkol detoks içeceği ile uyandığınızda ne baş ağrısı, ne de mide problemi yaşamayacaksınız. Bir litre suyun içine bir orta boy kabuklu limonu dört eşit parçaya bölerek ekleyin. Üzerine bir tatlı kaşığı tane karar biber, bir tatlı kaşığı kuru karanfil, üç adet yıldız anason, iki ince dilim taze zencefil ve yarım çay kaşığı kimyon tohumunu koyarak kaynatın, süzdükten sonra sıcak olarak iki fincan tüketin.



Metabolik hastalığı olanlar dikkat!

Çok kaçırılan ve uzun süren yılbaşı gecesi sonrası hazımsızlık, şişkinlik, gaz sıkışmaları, ishal, mide bulantısı, reflü, tansiyon yükselmeleri, kalp sıkışmaları ve hatta kalp krizi görülebilir. Özellikle kronik hastalığı olanlar, yılbaşı gecesi aşırıya kaçmadan porsiyon miktarlarına dikkat etmeli ve kaçırmamalıdır. Karaciğer hastaları alkolü kesinlikle kullanmamalı; onun yerine maden suyu, ev yapımı ayran veya limonata tercih edebilirsiniz. Kremalı, mayonez soslu et ve mezeler, tereyağı ile pişen yemekler karaciğer için tehlikelidir. Diyabeti olanlar için yeni yıl yemeği kesinlikle yağlı olmamalı, ana et yemeklerinin yanında mutlaka sebze yemekleri bulunmalıdır. Tatlı olarak şekersiz pişirilmiş meyve tatlılarını üzerine tarçın ve Hindistan cevizi serperek tercih edebilirsiniz. Tansiyon problemi olanlar, tuzlu ve salamura ürünlerden uzak durun. Eğer alkol kullanıyorsanız, tansiyon üzerinde olumsuz etkisi olduğunu sakın unutmayın!



Yılın ilk günü için öneriler

Yılbaşı ertesi güne güzel bir kahvaltı ile başlanmalı ve aralarda hafif, az yağlı ve kalorisi düşük meyve, süt, prebiyotik yoğurt, kefir ile ara öğün yapılmalıdır. Sabah kahvaltınızda bol mevsim yeşilliği olsun. Maydanoz, roka, tere, marul gibi yeşillikler C vitamini alımınızı artırarak enerjinizin çabuk yükselmesini sağlayacaktır. Su içmeyi ihmal etmeyin! Böylece gerek alkol alımından gerekse geç yatmaktan kaynaklanan toparlanma sürecinizi hızlandırırsınız. Yılbaşı yemeğini ağır kaçıranlar için öğlen yemeği kurubaklagil ilave edilmiş sebze çorbası, telafi sağlamak adına tok tutan bir öğün sayılabilir. İkindide ödeminizi atması için bir kupa mate çayının yanında nar yemeniz iyi bir seçim olacaktır.