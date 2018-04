Yorgunluğu doğru beslenerek yenin!

Müge Özyurt Şafak'ın 1 haftalık beslenme programı ile sağlıklı kilo vermenin yanında, kendinizi enerjik hissedecek ve bahar yorgunluğunu üstünüzden atacaksınız.

Kışın hareketsizlik ve metabolizmanın yavaşlaması gibi nedenlerle alınan kilolardan bir an önce kurtulmak için Uzman Diyetisyen Müge Özyurt Şafak önerilerini bizimle paylaştı. Diyet, sanıldığı gibi aç kalmak, yasaklar listesi, tekdüze bir beslenme planı değildir. Yediğimiz, içtiğimiz gıdaların tamamı bizim diyetimizi oluşturur. Bu nedenle diyet yapmayı sezonluk bir iş gibi görmeyip sağlıklı beslenmeyi artık hayatınızın merkezine koymanın vakti geldi!

Porsiyonlarınızı üçte bir oranında azaltın

Kilo vermek alınan ve harcanan kalori arasındaki denge ile basitçe açıklanabilse de aslında bu işin sırrı her besin grubunu tüketerek kalori dengesini sağlamaktan geçiyor. İlk iş porsiyon kontrolünü elinize almakla başlıyor. Porsiyonlarınızı üçte bir oranında azaltın. İdeal bir beslenme programında ‘sınırsız’ yenebilecek bir besin yoktur! Mutlaka her yiyeceği sizin için yeterli olan miktarlarda tüketmelisiniz. Her 3-4 saate bir olacak şekilde öğünlerinizi planlayın. Beyaz un ve şekerle hazırlanmış her türlü yiyecek, kızartmalar, yağlı yiyecekler ve boş enerji kaynağı olan gazlı içecekleri hayatınızdan çıkararak kilo verme yolculuğunda epey yol almış olursunuz.