'Yumurta dondurma'da önemli karar

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Sağlık Bakanlığı, sadece kemoterapi görecek kadınlarda 'yumurta dondurma' kuralını, 'yumurta rezervi az her kadına' uygulamaya hazırlanıyor. Yumurta dondurma süresindeki 5 yıllık sınır da 'süresiz'e çevrilecek.

Sağlık Bakanlığı, mevcut yönetmeliğe göre kemoterapi ve radyoterapi görme zorunluluğu olan kadınların (bu çocuk ve gençleri de kapsıyor) yumurtalarını dondurup 5 yıl süreyle saklama kuralını, bir yönetmelikle değiştirmeye hazırlanıyor.



TAKİP EDİLECEK

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı İrfan Şencan, yeni hazırlanan bu ‘radikal’ yönetmelikte hastalık listesini genişlettiklerini, maddeye ‘rezervi az olan kişiler de yumurtalarını dondurabilir’ hükmü eklediklerini kaydetti. Şencan Hürriyet’e şunları söyledi: “Bakanlık olarak sadece kanser hastaları, yani kemoterapi ya da radyoterapi gören kişilerin değil, çocuk, genç, evli ya da bekâr yumurta rezervi azalan herkesin yumurtalarını dondurmasına izin vereceğiz. Ayrıca bunun süresi 5 yılla sınırlıydı. Bu süreyi de 5 yıllık periyodlarda bakılarak sınırsız duruma getirdik. Böylece bu kişilerin anne olma şansı hep bulunacak. Saklama ile ilgili süreç çok sıkı olacak. Parmak izi gibi takip edilecek.”



Yeni düzenleme çok önemli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Sönmezer, yeni düzenlemenin çok önemli olduğunu belirterek, şu görüşleri dile getirdi: “Özellikle 5 yıllık sınırlı sürenin kalkması çok doğru bir karar. Çünkü çocukluk çağı kanserlerinde tedavi gerçekleşse bile çocuk 5 yıl sonra hemen anne olmuyor. Bu nedenle yeni düzenleme ile kişilerin anne olma hakkı hep olacak. Bu da mutluluk verici.”

